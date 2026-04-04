سحر الماضي.. أغرب أدوات التجميل التي ابتكرت في أواخر القرن التاسع عشر

الثلاجة عنصرا أساسيا في كل منزل، لكن هل تعلم أن أول ثلاجة في التاريخ كانت مختلفة عن الشكل الذي نعرفه اليوم؟

كيف كان الناس يحافظون على برودة الطعام قبل اختراع الثلاجات؟

قبل ظهور الثلاجات الحديثة، اعتمد الناس على وسائل طبيعية لتبريد الطعام، واستغلوا المياه الباردة للأنهار والبحيرات، وبنوا منازلا جليدية لتخزين الجليد، كما استخدموا الأقبية تحت الأرض للحفاظ على الطعام طازجا أطول فترة ممكنة، وفقا لموقع "whirlpool".

ما هي طرق التبريد القديمة؟

بحسب المناخ والموارد المتاحة، كانت الحضارات القديمة تستخدم حفر التخزين المملوءة بالثلج والجليد، وغالبا ما تُغطى بمواد عازلة مثل القش أو نشارة الخشب، كما صُنعت صناديق الثلج التي تحتوي على قوالب جليدية لحفظ الطعام في البيوت، وهي أشبه بالنسخ البدائية للثلاجة الحديثة.

متى تم اختراع الثلاجة الكهربائية؟

شهد القرن التاسع عشر ابتكارات مهمة:

1748: ويليام كولين يكتشف التبريد الاصطناعي بالتبخر.

1834: جاكوب بيركنز يخترع نظام ضغط بخار للثلاجات.

1876: كارل فون لينده يحصل على براءة اختراع لتسييل الغازات للتبريد.

1913: فريد دبليو وولف يصنع أول ثلاجة كهربائية منزلية.

1918: ويليام سي. دورانت يبدأ الإنتاج الضخم للثلاجات المنزلية.

1927: الثلاجات المنزلية تصبح شائعة في الولايات المتحدة.

من اخترع أول ثلاجة؟

بدأ الطبيب الاسكتلندي ويليام كولين اكتشاف التبريد الاصطناعي في عام 1748، بينما ساهم المخترعون مثل جاكوب بيركنز وكارل فون لينده وفريد دبليو وولف في تطوير الثلاجة الكهربائية الحديثة، هذه الابتكارات فتحت الطريق لصناعة التبريد التجاري والمنزلي.

لماذا تم اختراع الثلاجات المنزلية؟

مع تزايد عدد السكان في المدن وابتعادهم عن مصادر الغذاء، أصبح من الضروري الحفاظ على الأطعمة الطازجة باردة أثناء النقل والتخزين، ما أدى إلى تطوير الثلاجات لتلبية هذه الحاجة اليومية.

كم كان سعر الثلاجات الأولى؟

تراوحت أسعار أولى الثلاجات المنزلية بين 500 و1000 دولار أمريكي، أي ما يعادل 6575 إلى 13150 دولارا بأسعار اليوم، ما جعلها تُعتبر كماليات لدى أغلب الأسر في البداية.

متى أصبحت الثلاجات شائعة في المنازل الأمريكية؟

بحلول أواخر عشرينيات القرن العشرين، بدأت الثلاجات تنتشر تدريجيا، ثم ازداد استخدامها بعد ظهور غاز الفريون، الذي حل محل الغازات السامة المستخدمة في النظم القديمة.

ما أبرز الابتكارات الحديثة في الثلاجات؟

تطورت الثلاجات لتشمل ميزات حديثة مثل موزعات المياه، التحكم الذكي بدرجات الحرارة، وتصاميم عصرية متعددة الأحجام، ما جعلها عنصرا أساسيا في كل مطبخ عصري.

