"صبر الخليج له حدود".. البحرين تعلق على فشل تمرير قرار مضيق هرمز

حذر وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني من أن صبر دول الخليج في مواجهة الهجمات الإيرانية "له حدود"، وذلك عقب استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد

مشروع قرار في مجلس الأمن يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

وقال الزياني إن دول الخليج "أبدت قدراً كبيراً من ضبط النفس والصبر في مواجهة العدوان الإيراني، ولكن لا يمكن لأحد أن يتوقع استمرار هذا الأمر إلى ما لا نهاية"، مؤكداً أن بلاده ستواصل "اتخاذ جميع التدابير اللازمة" للدفاع عن سيادتها استناداً إلى حق الدفاع المشروع عن النفس.

وأضاف أن "الفشل في تبني هذا القرار يرسل إشارة خاطئة إلى العالم"، معتبراً أن التهديد الذي يواجه الممرات المائية الدولية لا يمكن أن يمر دون رد حاسم من المجتمع الدولي.

فشل مشروع القرار

وفشل تمرير قانون بشأن فتح مضيق هرمز، وذلك بعد تصويت في مجلس الأمن أيد فيه 11 عضواً مشروع القرار، مقابل معارضة روسيا والصين وامتناع دولتين، وذلك قبل ساعات من المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز.

وكان المشروع، الذي تقدمت به البحرين، قد خضع لتعديلات متكررة لتقليل حدة بنوده، حيث أُزيلت منه الإشارات إلى استخدام القوة الهجومية، واقتصر على الدعوة إلى إجراءات دفاعية لضمان أمن الملاحة، قبل أن يتم إسقاطه باستخدام الفيتو.

وينص المشروع على تشجيع الدول المعنية على تنسيق الجهود الدفاعية، بما يشمل مرافقة السفن التجارية وردع محاولات تعطيل الملاحة، كما يدعو إيران إلى وقف الهجمات على السفن والبنية التحتية المدنية في المضيق.