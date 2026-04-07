يحتفل العالم في 7 أبريل من كل عام بـاليوم العالمي للصحة، إحياء لذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية عام 1948، في مناسبة سنوية تهدف إلى تسليط الضوء على أبرز القضايا الصحية العالمية، وتعزيز الوعي بأهمية الوقاية والرعاية الصحية.

ما الهدف من الاحتفال باليوم العالمي للصحة؟

وأكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن هذا اليوم يمثل منصة دولية لتوعية الشعوب بأخطر التحديات الصحية، مثل الأمراض المزمنة والأوبئة وسوء التغذية، إلى جانب دوره في نشر المعلومات العلمية الموثوقة ومواجهة الشائعات الصحية التي قد تهدد سلامة الأفراد والمجتمعات.

وأوضح بدران في تصريحات لـ"مصراوي" أن اليوم العالمي للصحة يعد فرصة مهمة لتعزيز الاستثمار في الرعاية الصحية الأولية، والتوسع في برامج التطعيم والوقاية، باعتبارها خط الدفاع الأول ضد الأمراض، خاصة في ظل التحديات الصحية المتزايدة عالميا.

وأشار إلى أن هذه المناسبة تركز سنويا على قضايا ملحة، من بينها تأثير التغيرات المناخية على الصحة، وتزايد مقاومة المضادات الحيوية، وظهور الأمراض الناشئة، ما يعكس طبيعة التهديدات المتغيرة التي تواجه الأنظمة الصحية حول العالم.

وبين أن هذا اليوم يسهم في تعزيز التعاون الدولي بين الدول والمنظمات الصحية، مثل الهلال الأحمر والصليب الأحمر، بما يدعم الجهود المشتركة لتحسين صحة الإنسان ورفع كفاءة الاستجابة للأزمات الصحية.

نصائح لتعزيز المناعة في اليوم العالمي للصحة

وقدم بدران مجموعة من الإرشادات لتعزيز المناعة والوقاية من الأمراض، أبرزها:

- النوم الكافي بمعدل 8 ساعات يوميا

- شرب المياه بانتظام

- تناول الخضروات الورقية والفواكه الغنية بفيتامين سي مثل الجوافة والكيوي والبرتقال

- ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميا والمشي في الهواء الطلق

- التعرض المعتدل لأشعة الشمس

- تقليل التوتر ودعم الصحة النفسية

- الحد من السكريات والأطعمة المصنعة

- تناول البروتينات الصحية والزبادي

- الالتزام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين بانتظام

- تجنب التدخين والتدخين السلبي

- الحرص على التطعيمات في مواعيدها

- تهوية الأماكن المغلقة وتجنب الازدحام عند انتشار العدوى.

