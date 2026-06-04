رغم الأجواء الصيفية الحارة التي تسيطر على معظم أنحاء البلاد، شهدت بعض المناطق خلال الأيام الماضية سقوط أمطار خفيفة وظهور كتل سحابية واسعة، في مشهد جوي غير معتاد أثار تساؤلات حول أسباب هذا التباين بين الحرارة المرتفعة والأمطار.

وبحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فإن امتداد الأحزمة السحابية يعد من الظواهر الجوية القادرة على إحداث تغيرات مؤقتة في الطقس، من خلال زيادة كثافة السحب ورفع فرص سقوط الأمطار في بعض المناطق، إلى جانب تأثيرها على معدلات سطوع الشمس والإحساس بدرجات الحرارة.

ما المقصود بالغطاء السحابي؟

يشير الغطاء السحابي إلى النسبة التي تغطيها السحب من السماء المرئية، ويعد أحد المؤشرات الأساسية التي يعتمد عليها خبراء الأرصاد في متابعة حالة الطقس وتقدير فرص هطول الأمطار.

وتؤثر كثافة السحب وانتشارها بشكل مباشر على كمية الإشعاع الشمسي الواصلة إلى سطح الأرض، وهو ما ينعكس على درجات الحرارة والرؤية وطبيعة الأجواء بشكل عام.

تأثير الحزام السحابي على درجات الحرارة

عند تمدد الأحزمة السحابية فوق منطقة ما، تعمل السحب كحاجز طبيعي يحد من وصول أشعة الشمس المباشرة إلى سطح الأرض، ما يخفف من الإحساس بحدة الحرارة خلال ساعات النهار.

كما تسهم هذه السحب في زيادة الرطوبة بالطبقات الجوية المختلفة، وهو ما يوفر بيئة مناسبة لتكون السحب الممطرة في بعض الأحيان، خاصة إذا توافرت عوامل جوية أخرى مساعدة.

أسباب سقوط الأمطار خلال الأجواء الحارة

يرتبط سقوط الأمطار في هذه الحالة بتحرك كتل سحابية قادمة من مناطق أكثر رطوبة، تحمل كميات من بخار الماء تسمح بتكون زخات مطرية خفيفة عند توافر الظروف المناسبة.

ولهذا قد تشهد بعض المناطق، خاصة السواحل الشمالية والوجه البحري وأجزاء من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، أمطارا متفرقة رغم استمرار الأجواء الصيفية وارتفاع درجات الحرارة.

هل يستمر تأثير الحزام السحابي؟

تأثير الأحزمة السحابية يكون مؤقتا في أغلب الأحيان، لكنه قد يمنح بعض المناطق فترات من الاعتدال النسبي مقارنة بالأجواء الصيفية المعتادة، فضلا عن فرص محدودة لسقوط أمطار خفيفة كلما استمرت الكتل السحابية والرطوبة في التأثير على المنطقة.

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