الذهب واحدا من أقدم المعادن التي عرفها الإنسان وأكثرها ارتباطا بالثروة والقوة، وقد احتل مكانة في الحضارة المصرية القديمة.

من اكتشف الذهب لأول مرة في التاريخ؟

أوضح الدكتور مجدي شاكر، كبير الآثاريين بوزارة السياحة والآثار، في تصريح لـ"مصراوي" أن المصريين القدماء كانوا من أوائل الشعوب التي اكتشفت الذهب واستعملته، حيث عُثر على نحو 125 منجما في الصحراء الشرقية ومنطقة البحر الأحمر والنوبة، وهي المناطق التي عُرفت قديما بـ"أرض الذهب".

وتشير المصادر التاريخية إلى أن مصر القديمة كانت غنية بهذا المعدن ، حتى إن أحد حكام الشرق الأدنى خاطب الملك أمنحتب الثالث طالبا الذهب قائلا: "ابعث لي بكمية من الذهب، فإن الذهب في بلادك مثل التراب".

أين كانت توجد مناجم الذهب وكيف استخرجه المصريون القدماء؟

تكشف بردية تورينو الذهبية، التي تعود إلى عهد الملك سيتي الأول من الأسرة التاسعة عشرة، عن انتشار مناجم الذهب في الصحراء الشرقية، ما يعكس خبرة المصريين القدماء في التنقيب والاستخراج من عروق الكوارتز.

وقد استخدم المصريون تقنيات متقدمة نسبيا في عصرهم، شملت التفتيت بالمطرقة والسندان في المراحل الأولى، ثم تطورت لاحقا إلى استخدام النار لصهر الذهب داخل أوعية فخارية، بمساعدة أنابيب من الغاب كان العمال ينفخون فيها الهواء لرفع درجة الحرارة.

تطور صناعة الذهب عند المصريين القدماء

تشير النقوش على جدران المقابر إلى تطور صناعة الذهب في مصر القديمة، حيث كان المعدن يُصهر ثم يُصب في قوالب لصناعة الحُلي، كما اعتمد الحرفيون في بعض المراحل على تشكيل الذهب بالطرق والضغط دون استخدام النار.

وقد اشتهر بعض الأقزام في التاريخ المصري القديم بدقة مهارتهم في صياغة المشغولات الذهبية، التي عكست مستوى فنيا عاليا من الإتقان.

الذهب في حياة المصريين القدماء

لم يكن الذهب مجرد معدن للزينة، بل كان عنصرا أساسيا في حياة المصريين القدماء، حيث استُخدم في صناعة المجوهرات، والمنحوتات، وتزيين كبار رجال الدولة، كما دُفن مع الملوك في مقابرهم باعتباره رمزا للخلود.

من أبرز القطع الأثرية الشهيرة قناع الملك توت عنخ آمون الذي يزن نحو 11 كيلوجراما من الذهب، وتابوته الذي يزن أكثر من 110 كيلوجرامات من الذهب الخالص، إضافة إلى القبة الذهبية في مقبرة الملكة حتب حرس.

ارتباط الذهب عند المصريين القدماء بفكرة الخلود

لم يعبد المصريون القدماء الذهب، لكنهم قدسوا لونه الذهبي الذي اعتبروه رمزا لأشعة الشمس، وارتبط الذهب في معتقداتهم بفكرة الخلود، نظرا لثباته وعدم تغيره بمرور الزمن، ما جعله عنصرا أساسيا في الطقوس الجنائزية.

أبرز الكنوز الذهبية التي اكتُشفت في مصر القديمة

تُظهر الاكتشافات الأثرية في مواقع مثل تانيس "صان الحجر" روائع ذهبية فريدة، منها القناع الذهبي للملك بسوسنس الأول، وتاج الأميرة سات حتحور يونت، وأساور الملكة حتب حرس.

اقرأ أيضًا:

قبل فرويد بآلاف السنين.. كيف عالج المصريون القدماء الأمراض النفسية؟

من المصريين القدماء لـ اليوم.. لماذا يوضع "خيال المآتة" في الأراضي الزراعية؟



