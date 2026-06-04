تحتضن مصر عددا من الأشجار المعمرة والنادرة التي تجاوز عمر بعضها مئات السنين، لتتحول مع مرور الزمن إلى معالم تاريخية وطبيعية فريدة تجذب الزوار والباحثين والمهتمين بالتراث البيئي.

وتتميز هذه الأشجار بأحجامها الضخمة وأعمارها الاستثنائية، كما نجحت في الصمود أمام تقلبات المناخ وتعاقب الأجيال، لتبقى شاهدة على أحداث تاريخية وثقافية امتدت لعقود طويلة، بل لقرون في بعض الأحيان.

وفي السطور التالية، يستعرض "مصراوي" أبرز الأشجار المعمرة والأشهر في مصر.

شجرة الزمالك

تقع بالقرب من برج القاهرة في منطقة الزمالك، ويزيد عمرها على 140 عاما، وتنتمي إلى فصيلة أشجار "الفيكس" دائمة الخضرة، التي تتميز بكثافة أوراقها واتساع ظلالها.

وتعود زراعتها إلى عام 1868 بأمر من الخديوي إسماعيل، لتصبح واحدة من أشهر الأشجار التاريخية في القاهرة.

الشجرة المباركة

تعرف بعدة أسماء، من بينها شجرة السيدة العذراء مريم، وشجرة الزيتون، والشجرة المباركة.

وتقع في منطقة المطرية بالقاهرة، وتعد من أبرز المعالم القبطية التاريخية.

وترتبط تسميتها بالمعتقدات التي تشير إلى استراحة العائلة المقدسة تحت ظلها خلال رحلتها إلى مصر.

أشجار قصر محمد علي باشا

يقع قصر الأمير محمد علي في جزيرة منيل الروضة بالقاهرة، وبدأ تشييده عام 1901 على مساحة تزيد على 61 ألف متر مربع.

ويضم القصر مجموعة كبيرة من الأشجار والنباتات النادرة التي جلبت من مختلف دول العالم، ما جعله واحدا من أبرز الحدائق التاريخية في مصر.

اشجار التين البنغالي في الإسماعيلية

تعد شجرة التين البنغالي في الإسماعيلية واحدة من أقدم وأشهر الأشجار المعمرة في مصر، إذ زرعت عام 1868 وما زالت صامدة حتى اليوم رغم الحروب والتغيرات المناخية.

وتقع في شارع محمد علي بحي أول، وتصنف ضمن أكبر الأشجار من نوعها، كما تعد شاهدة على محطات تاريخية وسياسية وثقافية مهمة شهدتها "عروس القنال" على مدار أكثر من 150 عاما.

ولا يوجد في مصر سوى أربع أشجار من هذا النوع النادر؛ إحداها بالقرب من برج القاهرة، وأخرى في مدينة بورفؤاد، وثالثة في القناطر الخيرية بحديقة المتحف، بينما تقع الرابعة داخل حديقة أنطونيادس بالإسكندرية.

شجرة الجميز الأثرية بالأقصر

تضم محافظة الأقصر عددا من أشجار الجميز المعمرة التي يقدر عمر بعضها بمئات السنين.

وتتميز هذه الأشجار بضخامة جذوعها واتساع ظلالها، وكانت تمثل عبر التاريخ جزءا مهما من المشهد الزراعي والحضاري في صعيد مصر.

أشجار الزيتون المعمرة في سيناء

تنتشر في بعض مناطق سيناء أشجار زيتون عتيقة ما زالت تثمر حتى اليوم، رغم مرور عشرات وربما مئات السنين على زراعتها.

وتعد من أقدم الأشجار المثمرة في مصر، وترتبط بتاريخ الزراعة والاستقرار البشري في شبه جزيرة سيناء.