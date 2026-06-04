تُعد بيئة العمل السامة من أبرز التحديات التي قد تواجه الموظفين، حيث تتسم بانتشار السلوكيات السلبية بصورة مستمرة، مثل التنمر والتلاعب وانتهاك الحدود المهنية، ولا يقتصر تأثير هذه الممارسات على الأداء الوظيفي فحسب، بل يمتد ليشمل الصحة النفسية والجسدية، ما يؤدي إلى الشعور بالتوتر المزمن والإرهاق وفقدان الثقة بالنفس داخل بيئة العمل.

وبحسب ما ذكره موقع "themuse"، إليك أبرز العلامات التي تشير إلى بيئة العمل السامة، وكيفية التعامل معها.

كيف تؤثر بيئة العمل السامة على الموظف؟



يمكن أن تؤدي بيئة العمل غير الصحية إلى تراجع الإنتاجية وانخفاض الرضا الوظيفي، فضلاً عن زيادة مستويات القلق والضغط النفسي، كما أن التعرض المستمر للممارسات السلبية قد ينعكس على الصحة الجسدية من خلال اضطرابات النوم والإجهاد المستمر والشعور بالإرهاق.

علامات تدل على وجود بيئة عمل سامة



هناك مجموعة من المؤشرات التي قد تكشف وجود خلل في ثقافة العمل داخل المؤسسة، من أبرزها:

1- غياب التوازن بين العمل والحياة الشخصية

عندما يُتوقع من الموظف البقاء متاحًا للعمل خلال المساء أو عطلات نهاية الأسبوع أو الإجازات الرسمية، ويُنظر إلى الراحة أو أخذ قسط من الاسترخاء على أنه تقصير في أداء الواجبات المهنية.

2- الإدارة المفرطة وانعدام الثقة



تظهر هذه العلامة عندما يتدخل المديرون بشكل مفرط في تفاصيل العمل اليومية، مع فرض رقابة مستمرة على الموظفين بدلاً من منحهم الثقة والمساحة الكافية لإنجاز مهامهم باستقلالية.

3- القيادة القائمة على الخوف



في بعض بيئات العمل، يعتمد بعض المسؤولين على الترهيب أو الصراخ أو النقد الشخصي بدلاً من تقديم الملاحظات المهنية البناءة، ما يخلق أجواء من القلق والتوتر بين الموظفين.

4- ارتفاع معدل استقالة الموظفين



يُعد تكرار استقالات العاملين أو معاناة الفرق بشكل مستمر من الإرهاق وكثرة الإجازات المرضية مؤشرًا واضحًا على وجود مشكلات داخل بيئة العمل.

5- غياب المساءلة وتحميل المسؤولية للآخرين



بدلاً من معالجة الأخطاء بطريقة مهنية، تتجه بعض المؤسسات إلى تبادل الاتهامات وإلقاء اللوم على الأفراد، ما يضعف روح التعاون ويؤثر في كفاءة العمل.

6- انتشار النميمة وضعف التواصل



تسود في بعض أماكن العمل ثقافة غير صحية تقوم على الشائعات والهمس بين الموظفين، مع غياب الشفافية والتواصل المباشر، الأمر الذي ينعكس سلبًا على بيئة العمل والعلاقات المهنية.

كيف تتعامل مع بيئة العمل السامة؟



في حال العمل داخل بيئة غير صحية، ينصح باتباع مجموعة من الخطوات التي تساعد على حماية الصحة النفسية والمهنية.

توثيق الوقائع والمواقف

من المهم الاحتفاظ بسجل يتضمن تفاصيل الحوادث أو السلوكيات غير المهنية، مع توضيح التواريخ والأوقات والأشخاص المعنيين، خاصة إذا استدعى الأمر لاحقًا اللجوء إلى الموارد البشرية أو اتخاذ إجراءات رسمية.

وضع حدود واضحة

ينبغي تحديد ساعات العمل والالتزام بها قدر الإمكان، مع تجنب الانخراط المستمر في العمل الإضافي أو الرد على الرسائل المهنية خارج أوقات الدوام إلا عند الضرورة.

عدم تحميل النفس مسؤولية السلوكيات السلبية



من الضروري إدراك أن الممارسات السامة داخل المؤسسة تعكس مشكلات تنظيمية أو إدارية، ولا تعبر بالضرورة عن كفاءة الموظف أو قيمته المهنية.



الاستعانة بالدعم الخارجي



يساعد التحدث مع الأصدقاء أو أفراد العائلة أو المستشارين المهنيين على تخفيف الضغوط النفسية والحصول على رؤية أكثر توازنًا للموقف.



الاستعداد لفرصة جديدة



تشير الخبرات المهنية إلى أن بيئات العمل السامة نادرًا ما تتغير بسرعة، لذلك قد يكون من الحكمة العمل على تحديث السيرة الذاتية وتوسيع شبكة العلاقات المهنية والبحث عن فرص وظيفية أكثر ملاءمة.



لماذا لا يجب تجاهل بيئة العمل السامة؟



قد يؤدي الاستمرار لفترات طويلة في بيئة عمل غير صحية إلى آثار سلبية تمتد إلى الحياة الشخصية والصحة النفسية والجسدية لذلك، فإن التعرف على العلامات المبكرة واتخاذ خطوات عملية للتعامل معها يُعد أمرًا ضروريًا للحفاظ على التوازن المهني وجودة الحياة بشكل عام.

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