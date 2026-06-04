أثارت واقعة القبض على شخص متهم بانتحال صفة جراح قلب وأستاذ جامعي بجامعة عين شمس تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وكشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، تفاصيل روشتة طبية منسوبة للمتهم تعود إلى عام 2018.

روشتة بخط يد الطبيب المزيف

وكتب "شعبان" عبر حسابه على "فيسبوك": "وصلتني روشتة بخط يد المدعو وليد الغنيمي من 2018 وعيادته في باب اللوق وكاتب أنه مدرس في طب عين شمس تخصص قلب وباطنة ومواقف حرجة critical situations".

وأضاف شعبان ساخرا: "أنا أعرف critical care لكن مواقف حرجة دي جديدة، ومش قايل إنه جراح قلب، وكاتب كلام علمي معقول في الروشتة".

وأشار إلى أن السيدة صاحبة الروشتة أكدت له أن الطبيب المزعوم كان يمتلك عيادة أنيقة في موقع مميز بوسط البلد، وأنه نجح في تشخيص حالتها وعلاجها بصورة جيدة، لكنها لاحظت اختفاءه المفاجئ وإغلاق العيادة أحيانا دون أسباب واضحة، مختتما حديثه بعبارة: "والله أعلم".

تفاصيل القبض على الطبيب المزيف

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم أثناء تواجده بالقرب من إحدى المحاكم بمنطقة وسط البلد، بعد هروبه لفترة من تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده، أبرزها حكم بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة تزوير مؤهله الدراسي وانتحال صفة طبيب وأستاذ جامعي.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استخرج عدة بطاقات رقم قومي ببيانات مزورة، مدعيا العمل "مدرسا بقسم جراحات القلب بكلية الطب جامعة عين شمس"، فيما أكدت نقابة الأطباء أنه غير مقيد بسجلاتها، كما نفت جامعة عين شمس وجود أي صلة له بالجامعة أو بعضوية هيئة التدريس بها.

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