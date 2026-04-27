مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب فصل الصيف، تبدأ الحشرات والصراصير في الظهور بكثرة داخل المنازل، ما يسبب إزعاجا كبيرا للأسر.

وفي هذا السياق، نشر موقع Good Housekeeping تقريرا يسلط الضوء على أفضل الطرق الاقتصادية والفعالة للتخلص من هذه المشكلة دون الحاجة لإنفاق مبالغ كبيرة.

ما الحلول البسيطة بمواد متوفرة في المنزل للقضاء على الحشرات

هناك مكونات طبيعية يمكن أن تكون فعالة في طرد الحشرات، مثل الخل الأبيض الذي يساعد في تنظيف الأسطح وإزالة الروائح التي تجذب الحشرات، إلى جانب استخدام بيكربونات الصوديوم مع السكر كطعم للقضاء على الصراصير.

كما ينصح باستخدام الزيوت العطرية مثل النعناع أو اللافندر، حيث تعمل رائحتها القوية على إبعاد الحشرات بطريقة آمنة، خاصة في المنازل التي تضم أطفالا.

هل سد الفتحات خطوة مهمة؟

من أبرز النصائح ضرورة إغلاق أي شقوق أو فتحات في الجدران أو الأرضيات، لأنها تمثل الممر الرئيسي لدخول الحشرات، استخدام السيليكون أو مواد العزل البسيطة يمكن أن يكون حلا منخفض التكلفة وفعالا.

الحفاظ على نظافة المطبخ وعدم ترك بقايا الطعام مكشوفة من أهم العوامل التي تمنع انتشار الصراصير، كما يفضل التخلص من القمامة بشكل يومي، وتنظيف الأحواض باستمرار لتجنب تراكم الدهون.

حلول إضافية منخفضة التكلفة

استخدام أوراق الغار في أماكن التخزين لطرد الحشرات

وضع قشور الخيار أو الليمون في زوايا المنزل

استخدام مصائد لاصقة بسيطة للحشرات الزاحفة

متى تحتاج للتدخل المتخصص؟

في حال تفاقم المشكلة بشكل كبير، قد يكون من الضروري اللجوء إلى شركات متخصصة، لكن في أغلب الحالات يمكن السيطرة على الوضع باستخدام هذه الحيل المنزلية البسيطة.

