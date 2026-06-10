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رجل يتحول بالصدفة إلى أحد أغنى أغنياء العالم

كتب : سيد متولي

03:00 م 10/06/2026

الدولار

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أثار مواطن أذربيجاني يعيش في تركيا ضجة واسعة بعد اكتشافه مبلغا هائلا في حسابه المصرفي يصل إلى 21.8 مليار دولار، إضافة إلى أموال أخرى مجهولة المصدر، ليظهر فجأة ضمن قائمة "أغنى أغنياء العالم" نظريا.

لكن الصدمة الحقيقية جاءت عندما حاول الرجل، المدعو تاكالو، استخدام بطاقته المصرفية في أحد المتاجر، ليجد العملية مرفوضة، ليكتشف لاحقا أن حسابه المصرفي محظور منذ نحو شهر، بسبب ما وصفه البنك بـ "الرصيد غير الطبيعي".

ووفق بيانات الموظفين، ظهر في النظام رصيد ضخم قدره 999 مليارا و999 مليون ليرة تركية، وهو رقم مذهل لم يستطع أحد تفسيره حتى الآن، بحسب قناة NTV التركية.

وقال "تاكالو" إنه لا يعرف مصدر هذه الأموال، وأن محاولاته للحصول على تفسير من البنك لم تثمر بسبب استمرار التحقيقات.

وأوضح أنه لجأ إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي أظهرت له نظريا أنه يمكنه تمويل مشاريع بنية تحتية ضخمة أو شراء كميات هائلة من الذهب.

لكن الحقيقة المفاجئة تبقى أن "تاكالو" عاجز عن استخدام حسابه حتى لتلبية حاجياته اليومية بسبب الحظر المفروض.


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