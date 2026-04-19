يوم الثلاثاء عند الكثيرين يوما غير محبوب مقارنة ببقية أيام الأسبوع، وغالبا ما يرتبط بالشعور بالملل أو ضغط المهام اليومية والأحداث السلبية، لكن هل تساءلت يوما عن السر وراء هذا الأمر؟

هل يرتبط التشاؤم بيوم الثلاثاء بعوامل نفسية؟



في هذا الصدد، أوضح الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن بعض المجتمعات، ومنها المجتمع المصري، ارتبط لديها هذا اليوم بنوع من التشاؤم دون أساس علمي، ويرجع ذلك إلى تراكم عادات وموروثات اجتماعية قديمة، تمت إعادة تفسيرها عبر الزمن بشكل غير دقيق، حتى تحولت إلى قناعات راسخة لدى البعض.

هل للتاريخ والثقافات دور في تكوين صورة سلبية عن هذا اليوم؟



تابع لـ"مصراوي" أن فكرة التشاؤم من يوم الثلاثاء ليست محلية فقط، بل تظهر في ثقافات متعددة حول العالم، ففي بعض الدول، يُعرف باسم "الثلاثاء الأسود" في إشارة إلى أزمات اقتصادية أو أحداث تاريخية كبرى ارتبطت به، مثل انهيارات مالية في الماضي.

كما ارتبط هذا اليوم في بعض الحكايات الشعبية الأوروبية القديمة بأحداث غير محببة، بينما في بعض الثقافات الآسيوية ارتبط الرقم "3" بدلالات غير إيجابية في سياقات معينة.

هل ساهمت التفسيرات الخاطئة في ترسيخ فكرة التشاؤم؟



ويضيف "استشاري الصحة النفسية" أن بعض التفسيرات الخاطئة لـ روايات تاريخية ساهمت في ترسيخ فكرة التشاؤم من هذا اليوم، رغم أن هذه التفسيرات لا تستند إلى فهم دقيق أو إجماع علمي.

ومع مرور الوقت، تحولت هذه التفسيرات إلى معتقدات شعبية تتناقلها الأجيال، حتى أصبحت جزءا من "اللاوعي الجمعي" لدى الكثير من الأشخاص.

هل يمكن أن تكون العادات اليومية سببا في كراهية يوم الثلاثاء؟



لفت "هندي" إلى أن نمط الحياة اليومي ساهم أيضا في تعزيز هذه الصورة، إذ ارتبط يوم الثلاثاء في بعض الفترات بمهام مرهقة أو روتين دراسي أو عملي مكثف، ما جعله يبدو يوما "ثقيلا" مقارنة ببقية أيام الأسبوع.

ومع تكرار التجارب السلبية المصادفة في هذا اليوم، يحدث ما يُعرف في علم النفس بـ"الارتباط الشرطي"، حيث يربط الإنسان بين يوم معين ومواقف سلبية دون وجود علاقة حقيقية بينهما.

هل التشاؤم من يوم الثلاثاء حقيقة أم مجرد ارتباطات ذهنية؟



اختتم الطبيب حديثه بالتأكيد على أن يوم الثلاثاء لا يختلف في طبيعته عن باقي أيام الأسبوع، وأن الصورة السلبية المرتبطة به تعود في الأساس إلى تفسيرات ثقافية وتراكمات نفسية، أكثر مما تستند إلى حقائق واقعية.

ومع تطور نمط الحياة وتغير أساليب العمل وتوسع التجارب الإنسانية، من الضروري النظر إلى الأيام باعتبارها فرصا متجددة للإنجاز، وليس للتقيد بأفكار مسبقة عن "النحس" أو "التشاؤم".

