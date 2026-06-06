شهد عقد قران جيلان، ابنة الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، حضور عدد كبير من الوزراء والشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال، في مناسبة اجتماعية جمعت نخبة من الشخصيات العامة.

وكان من بين الحضور الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

وشهدت المناسبة حضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب عدد من الوزراء الحاليين والسابقين، والإعلامية بسمة وهبة.

وجمع عقد القران نخبة من الشخصيات البارزة من مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية، الذين حرصوا على تقديم التهنئة للعروسين ومشاركة الأسرة فرحتها بهذه المناسبة.