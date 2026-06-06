هجرة الطيور من أبرز الظواهر الطبيعية المدهشة، إذ تقطع بعض الأنواع آلاف الكيلومترات سنويا، لكن ما السر وراء قيامها بهذه الرحلات الطويلة؟

ما أسباب هجرة بعض الطيور لمسافات طويلة؟

الهجرة بحثا عن الغذاء

وفقا لموقع "kaytee"، توفر الغذاء من أهم الأسباب الرئيسية لهجرة الطيور، حيث تتحرك العديد من الأنواع تبعا لتغير الفصول وطول النهار، ما قد يؤدي إلى تغير في وفرة مصادر الغذاء.

وتهاجر طيور مثل الدخلة والصفير والسنونو شمالا مع قدوم الربيع، حيث تزداد أعداد الحشرات، ثم تعود جنوبا مع اقتراب فصل الخريف وانخفاض درجات الحرارة.

كما تُظهر بعض الأنواع قدرة كبيرة على تتبع مصادر الغذاء بدقة، مثل الطائر الطنان ذو الحلق الياقوتي، الذي ينتقل تبعا لتفتح الأزهار ووفرة الرحيق، ويعدل مساره وفقا لمواسم الإزهار، في المقابل، تتحرك طيور رحالة مثل طائر الشمع الأرزي وفق توفر الغذاء في مناطق معينة دون الالتزام بنمط هجرة ثابت.

الهجرة لأغراض التكاثر

التكاثر من العوامل الأساسية التي قد تدفع الطيور للهجرة، حيث تبحث عن بيئات توفر الغذاء والمأوى المناسب لتربية صغارها.

وتتجه الطيور إلى مناطق واسعة وغنية بالموارد خلال موسم التكاثر، ما يمنحها فرصة أفضل لزيادة معدلات البقاء.

الهجرة بحثا عن الموارد وتقليل المنافسة

تساعد الهجرة الطيور على الوصول إلى مناطق أقل ازدحاما وأكثر وفرة بالموارد، ما قد يقلل من التنافس على الغذاء وأماكن التعشيش.

كما تتيح لبعض الأنواع الابتعاد عن مناطق تكثر فيها المفترسات، خاصة في البيئات الاستوائية، ما يمنح الصغار فرصة أفضل للنمو والبقاء.

وتتنوع أنماط هذه الهجرة بين الطيور البحرية والمائية مثل البط والغطاس والبفن، التي تنتقل إلى مناطق أكثر وفرة بالغذاء خلال فصل الشتاء.

كيف تعرف الطيور وقت الهجرة؟

وفقا لموقع "bugoliadventures"، تعتمد الطيور على مجموعة من العوامل الطبيعية التي تنبهها لموعد الهجرة، من أبرزها:

تغير طول النهار

تستجيب الطيور لطول النهار عبر ساعة بيولوجية داخلية، قد تؤثر في هرموناتها وتدفعها للبدء في الهجرة.

تغير درجات الحرارة

يشير انخفاض أو ارتفاع درجات الحرارة إلى اقتراب تغير الفصول، ما قد يحفز الطيور على الانتقال إلى مناطق أكثر ملاءمة.

توافر الغذاء

عندما تقل مصادر الغذاء، تتجه الطيور تلقائيا إلى مناطق أكثر وفرة لضمان استمرار بقائها.

العوامل الوراثية

قد تمتلك العديد من الأنواع سلوكا هجرة مبرمجا جينيا، ما قد يساعد حتى الطيور الصغيرة على معرفة توقيت الرحلة دون خبرة سابقة.

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