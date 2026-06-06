افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، محطة تموين سيارات محافظة القاهرة المحوكمة، بمنطقة الزاوية الحمراء.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الطاقة، نظرًا لدوره الحيوي كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى حرص الحكومة على تعزيز ثقافة الترشيد داخل مؤسساتها بهدف تحسين كفاءة الخدمات وضمان الاستدامة.

وأوضح محافظ القاهرة أن محطة تموين سيارات محافظة القاهرة المحوكمة تُعد نقلة نوعية في إدارة الموارد البترولية الخاصة بسيارات المحافظة، حيث تم الانتقال من الأسلوب التقليدي في التشغيل إلى منظومة ذكية متكاملة تهدف إلى ضمان دقة عمليات التزويد بالوقود وتقليل الفاقد، إلى جانب تحقيق رقابة محكمة على الاستهلاك.

أجرى رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية داخل المحطة، استمع خلالها إلى شرح تفصيلي قدمه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، موضحًا أن المشروع يهدف إلى تعزيز الكفاءة والفاعلية وضمان الاستخدام الأمثل للموارد وحسن استثمار مقدرات المحافظة، كما يسعى إلى تحقيق مستوى عالٍ من الشفافية والمساءلة من خلال نظام مميكن يتابع معدلات استهلاك المواد البترولية أثناء تموين سيارات المحافظة ويربط العمليات إلكترونيًا لمنع أي محاولات تلاعب.

وأضاف المحافظ أن النتائج الإيجابية التي حققتها منظومة الحوكمة في محطة الزاوية الحمراء جعلتها نموذجًا تسعى المحافظة إلى تعميمه على باقي محطات الوقود التابعة لها، موضحًا أنه يجرى حاليًا دراسة إنشاء نموذج مماثل في محطة حلوان التابعة للمحافظة.

افتتاح محطة ذكية لتموين سيارات محافظة القاهرة توفر 62% في الوقود

أوضحت المهندسة نرمين مكرم فهمي، القائم بأعمال مدير إدارة البنية الأساسية وتأمين المعلومات بمركز معلومات المحافظة، أن المحطة تم تنفيذها بواسطة الهيئة العربية للتصنيع، وتمتد على مساحة 3017 مترًا مربعًا بمنطقة الزاوية الحمراء، وتخدم 678 مركبة تابعة لديوان عام المحافظة وهيئة نظافة وتجميل القاهرة، إضافة إلى أحياء المناطق الشرقية والشمالية والغربية.

وأشارت إلى أن تطبيق نظام الحوكمة الجديد في المحطة أسهم بشكل كبير في تحقيق وفورات ملموسة من الوقود، حيث بلغ حجم التوفير الشهري نحو 95,600 لتر، بما يعادل نسبة 62%، وهو ما انعكس بقيمة مالية شهرية تقارب مليوني جنيه، فيما تجاوز إجمالي الوفورات السنوية مليون لتر من الوقود، بفضل تقليل الاستهلاك وتحسين كفاءة التشغيل، كما حققت المحطة وفرًا بنسبة 44.7% في كميات الزيوت المستخدمة للمركبات.

وأضافت أنه تم إدخال نظام إلكتروني حديث يتمثل في حلقة ذكية تُثبت على فتحة خزان الوقود الخاص بالسيارات المشمولة في المنظومة، تمنع خروج المواد البترولية وتقوم بتسجيل دقيق للكميات التي يتم إدخالها واستهلاكها، بما يضمن عدم إمكانية التلاعب بها.

من جانبه، أوضح السيد خالد حنفي، مدير المحطة، أن المحطة تتكون من منطقة مخصصة للخزانات تضم أربعة خزانات أرضية بسعة إجمالية تصل إلى 160 ألف لتر، ومنطقة مظلات تحتوي على خمس طلمبات لتعبئة الوقود مزودة بعشرين مسدسًا للتعبئة.

وأضاف أن المحطة تضم مبنى خدمات متكاملًا مكونًا من طابقين على مساحة تتجاوز 1000 متر مربع، ويشتمل على ورش فنية وغرفة تحكم في النظام لمراقبة مستويات استهلاك المركبات ومطابقة الكميات المستهلكة فعليًا مع المخزون بشكل أوتوماتيكي.

كما تتميز المحطة بمنظومة متطورة من كاميرات المراقبة لتعزيز الرقابة ورفع كفاءة التشغيل، إلى جانب أنظمة حماية متكاملة تشمل إنذارًا للحريق، ونظام إطفاء يدوي، ومولدًا كهربائيًا للطوارئ، ولوحات تحكم حديثة تقدم تقارير فورية عن حالة الخزانات وطلمبات التموين، فضلًا عن أنظمة حماية تكنولوجية متقدمة لمنع أي محاولات للسرقة أو هدر الوقود، مع ضمان جودة المنتج وسلامته.