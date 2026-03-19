من خيول السباق إلى الطيور النادرة والحيوانات الأليفة الغريبة، يمكن أن تكلف بعض الأنواع مبالغ مذهلة، مما يجعلها من بين أغلى الحيوانات في العالم.

وفي هذا السياق، نرصد لكم أغلى حيوانات في العالم، وفق ما كشف موقع "news18".

كيف تؤثر الجينات الاستثنائية لبقرة ميسي على إنتاج الحليب؟



هي بقرة كندية شهيرة بيعت بحوالي 1.2 مليون دولار، وتعود قيمتها العالية إلى جيناتها الاستثنائية وإنتاجها الكبير من الحليب وسلالتها القوية، ما جعلها مطلوبة بشدة بين مزارعي الألبان عالميا.

كيف يؤثر المظهر الشبيه بالأسد على شهرة هذه السلالة؟



ينتمي إلى سلالة كبيرة وقوية، ويشتهر بمظهره الشبيه بالأسد وطبيعته القوية، حيث بيعت بعض الجراء الأصيلة في الصين بأكثر من 1.5 مليون دولار، ما يجعله من أغلى سلالات الكلاب في العالم.

ما الذي يجعل الأسد الأبيض من الحيوانات النادرة جدا؟



يعد الأسد الأبيض من الحيوانات النادرة للغاية بسبب إصابته بحالة وراثية أدت إلى لونه الفاتح، وموطنه الأصلي جنوب أفريقيا، ويحظى بتقدير كبير من هواة جمع الحيوانات وحدائق الحياة البرية.

ويصل سعره إلى حوالي 140 ألف دولار أمريكي نظرا لندرته ومظهره القوي.

لماذا يصل سعر قط السافانا إلى 50,000 دولار أمريكي؟



هو سلالة هجينة ناتجة عن تزاوج قط منزلي مع قط السرفال، ويتميز بجسمه الطويل وشخصيته النشيطة، وقد يصل سعره إلى 50,000 دولار أمريكي حسب جيله ونسبه.

لماذا يرتفع سعر دجاج أيام سيماني؟



ينتمي إلى سلالة نادرة من إندونيسيا، تشتهر بلونها الأسود بالكامل وريشها وجلدها وعظامها وأعضائها الداخلية، كما أن لونه داكن بسبب صفة وراثية.

ونظرا لندرتها، قد يصل سعر الدجاجة الواحدة إلى حوالي 2500 دولار أمريكي.

لماذا يصل سعر هذه الببغاء إلى 14,000 دولار أمريكي؟



يعد من أكبر أنواع الببغاوات الطائرة في العالم، حيث يشتهر بريشه الأزرق اللامع ومنقاره القوي، لذا تصل أسعاره إلى حوالي 14,000 دولار أمريكي، نظرا لندرته وشعبيته.

ما الذي يجعل ببغاء النخيل ذكي ونادر مقارنة بالطيور الأخرى؟



هي طيور تتميز بالذكاء والندرة وبريشها الداكن وعرفها الكبير، وموطنها الأصلي أستراليا والجزر المجاورة

وقد يصل سعرها إلى 16000 دولار أمريكي، نظرا لمظهرها الفريد وندرتها.

لماذا يعتبر هذا القرد من أغلى القرود في العالم؟



قرد دي برازا يعيش في وسط أفريقيا، يعرف بتاجه البرتقالي ولحيته البيضاء، ويعتبر من أغلى القرود، نظرا لندرته وجاذبيته الفريدة في مجموعات الحيوانات البرية.

ما هي مميزات الخيول العربية؟



تشتهر الخيول العربية بجمالها وقدرتها على التحمل وأهميتها التاريخية، ويمكن أن تباع الخيول العربية الأصيلة ذات السلالات الاستثنائية بملايين الدولارات، لا سيما في سباقات الخيل وتربيتها، حيث تزيد السلالة من قيمتها بشكل كبير.

اقرأ أيضا:

مشهد غير مألوف.. ثعبان البحر الأزرق يظهر قرب شواطئ إندونيسيا بألوان مبهرة

أذكى مما تتخيل.. 6 حيوانات تثبت أن الذكاء ليس حكرا على الإنسان

مواجهة الأسود.. بالفيديو أب يخاطر بحياته لإنقاذ طفلته داخل حديقة حيوان