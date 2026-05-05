هل شعرت يوما فجأة بعدم القدرة على التفكير أو الرد أثناء النقاش والخلافات مع الآخرين؟ هذا الشعور شائع وله أسباب علمية واضحة، في هذا التقرير، نستعرض أبرز هذه الأسباب وفقا لـ "sciencealert".

لماذا تتأثر أدمغتنا أثناء الجدال مع من نحب؟

كشفت ليزا فيلدمان باريت أستاذة علم النفس الأمريكية أنه أثناء الجدال مع الأشخاص الذين نحبهم يمكن أن تتأثر أدمغتنا لفترة وجيزة، مما يسبب الشعور بالارتباك أو العجز عن التعبير أثناء النقاش.

ما هو الفيضان العاطفي وكيف يؤثر على الجسم؟

أطلقت ليزا على هذه الحالة اسم الفيضان العاطفي أو الاستثارة الفسيولوجية المنتشرة .

وتسبب هذه الحالة سرعة نبضات القلب واحمرار الوجه والتعرق والرعشة وتدفق الأدرينالين في العروق.

كيف يشعر الدماغ أثناء الفيضان العاطفي؟

أشارت ليزا فيلدمان أن الدماغ في حالة الفيضان العاطفي يصبح محصورا في ما وصفته بـ الصندوق المظلم والصامت "الجمجمة" دون أي اتصال مباشر بالعالم الخارجي.

في هذه الحالة، لا يمكن للدماغ العمل إلا بالإشارات الواردة من الحواس، ما يفسر صعوبة التفكير المنطقي أو الرد أثناء النزاع العاطفي.

لماذا يبالغ الدماغ أحيانا في تقييم المخاطر؟

إذا مررت بالكثير من الصراعات أو التعرض للرفض أو الصدمات يصبح الدماغ أشبه بآلة تنبؤ سريعة الاستجابة.

في هذه الحالة يفسر الدماغ الخلافات البسيطة بين الأشخاص على أنها خطر، وذلك لأنه يحاول حمايتك والاستعداد لأي تهديد محتمل.

كيف يمكن التحكم في الانفعال أثناء الفيضان العاطفي؟

الخطوة الأولى هي التعرف على الحالة الداخلية والوعي الذاتي يساعد على إبطاء ردود الفعل العاطفية.

وأيضا يجب التعرف وملاحظة العلامات الجسدية المبكرة للانفعال الشديد مثل ارتفاع درجة الحرارة أو تسارع نبضات القلب، مما يمنحك فرصة للتفكير جيدا قبل أن يسيطر العقل على ردود الأفعال.

الخطوة الثانية هي ما يسميه علماء النفس إعادة التقييم المعرفي من خلال تفسير الموقف بطريقة جديدة للتقليل من شدة الانفعال والقدرة على الاستجابة بشكل أكثر هدوءا ومنطقية.

عندما تفشل كل المحاولات، يجب أخذ استراحة لمدة 20 دقيقة على الأقل لكي يعود الجسم إلى وضعه الطبيعي.

