سيكون فريق النادي الأهلي على موعد مع مباراة مثيرة أمام نظيره إنبي، مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مجموعة التتويج في الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 47 نقطة، ويرغب في تحقيق الانتصار وتقليص الفارق مع المتصدرين الزمالك وبيراميدز، على الترتيب، برصيد 50 نقطة لكل منهما.

بينما الفريق البترولي إنبي، يحتل المركز السادس برصيد 36 نقطة، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب.

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

وتنطلق مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري، في تمام الساعة 8 مساء على ستاد القاهرة الدولي، وتنقل عبر قناة أون سبورت .

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: هادي رياض، ياسين مرعي، محمد هاني ، أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية ، محمد علي بن رمضان

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات ، أشرف بن شرقي

ومن خلال التشكيل المتوقع، كشفت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ مصراوي، عن حظوظ أبرز لاعبي الأهلي في اللقاء.

حظوظ نجوم الأهلي في مواجهة انبي

حارس مرمى: مصطفى شوبير/ 17 مارس 2000 (برج الحوت): الشمس وعطارد بمنزل العلاقات يمنحانه نشاطا وطاقة ويقظة وحسن تصرف سريع، فقط القمر في وضع معاكس وقد يجعله ذلك في بداية المباراة غير منتبه كثيرا.

مدافع: ياسين مرعي/ 7 نوفمبر 2001 (برج العقرب): ليس في أفضل حالاته.. الوضع الفلكي قد يجعله مشوشا، ويجب أن يحاول مضاعفة انتباهه، وأن يحمي نفسه من الإصابة.

ظهير أيمن: محمد هاني/ 25 يناير 1996 (برج الدلو): رغم معاكسة الشمس وعطارد له، يستطيع أن يتغلب على الضغوط، إن وجود عدة كواكب في وضع داعم (نبتون وزحل والمريخ وأورانوس)، يمنحه قدرة على التصرف بحكمة وسرعة في كل المواقف والمفاجآت.

لاعب خط وسط: مروان عطية/ 12 أغسطس 1998 (برج الأسد): القمر والمريخ داعمان له جدا، ويمنحانه فرص كبيرة ليسيطر على أرض الملعب، قد يكون نجم المباراة، وقد يصيب أهداف. كما أن فينوس بمنزل الأصدقاء تمنحه ميلًا أكبر للتعاون مع زملائه في الفريق.

مهاجم: أشرف بن شرقي/ 24 سبتمبر 1994 (برج العذراء): الشمس وعطارد بمنزل الحظ يمنحانه نشاطا وطاقة ويقظة وحسن تصرف سريع، سيكون متألقا وقد يسجل أهداف، كما أن المشتري بمنزل الأصدقاء يمنحه روح تعاون مع زملائه في الفريق.

من يفوز بمباراة الأهلي وإنبي؟

توقعت عبير فؤاد، فوز الأهلي على إنبي في مباراة اليوم.

