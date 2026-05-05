كيفية حماية أنابيب الصرف الصحي وإطالة عمرها؟

سكب المواد الخاطئة في الحوض بمرور الوقت يتحول إلى مشكلة كبيرة، حيث تتراكم هذه المواد داخل الأنابيب مما يسبب انسدادات كبيرة وخطيرة في شبكات الصرف الصحي.

وفيما يلي، إليك أبرز الأشياء التي يجب عليك دائما تجنب سكبها في الحوض، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا" الهندي.

لماذا تسبب المكرونة والنودلز انسدادات في الأنابيب؟

تنتفخ المكرونة والنودلز عند تعرضها للماء حتى القطع الصغيرة منها تتمدد داخل الأنابيب، مما يؤدي إلى احتجاز رواسب أخرى وإبطاء تدفق المياه، وبمرور الوقت تسبب انسدادات لزجة يصعب إزالتها، لذا، يجب الحرص دائما على كشط بقايا الطعام ووضعها في سلة المهملات بدلا من غسلها.

هل يمكن للأرز أن يسبب انسداد الأنابيب؟

يمتص الأرز الماء ويتمدد وغالبا ما تتسرب الحبوب من مصافي الأحواض، لكن بمجرد دخولها الأنابيب تتكتل معا وتشكل عجينة سميكة تلتصق بأسطح الأنابيب، مما يسبب انسدادات عنيدة.

لذا، سواء كان الأرز نيئا أو مطبوخا يجب دائما وضعه في سلة المهملات.

هل يشكل الدقيق خطرا على الأنابيب؟

عند خلط الدقيق بالماء لا يذوب بل يتحول إلى مادة لزجة، حيث يغطي هذا المزيج اللزج الأنابيب ويتصلب بمرور الوقت ويحجز الفضلات الأخرى التي تمر عبر نظام الصرف الصحي.

هل يتسبب العسل في انسداد الأنابيب؟

العسل كثيف ولزج لذا فهو يلتصق بالأنابيب ومع مرور الوقت يتحول إلى كتل خشنة تبطئ عملية التصريف وتحجز بقايا الطعام الأخرى.

كيف تؤثر الحلويات الكريمية على الأنابيب؟

تنسكب الحلويات الكثيفة والكريمية مثل الكاسترد بسهولة في بالوعة الصرف الصحي وهي ساخنة، لكن عندما تبرد تتراكم بقايا الكاسترد على الأنابيب، وتتجمد مما يقلل من تدفق الماء.

هل تشكل قشور البيض خطر على الأنابيب؟

حواف قشور البيض الحادة تعلق بسهولة بالنفايات الأخرى وتتراكم في أنابيب الصرف، ومع مرور الوقت تتشكل طبقة خشنة تشبه الرمل تعيق تدفق الماء.

لماذا تسبب الدهون والزيوت انسداد الأنابيب؟

تعد الدهون والزيوت والزبدة والشحوم من أهم أسباب انسداد المصارف، فهي تذوب في الماء لكنها تبرد وتتصلب داخل الأنابيب وتشكل طبقات سميكة.

هذه البقايا اللزجة تحبس بقايا الطعام وتكون كتل دهنية يصعب إزالتها.

هل ملصقات الفاكهة والخضروات تسد الأنابيب؟

ملصقات الفاكهة والخضراوات الصغيرة مصنوعة من البلاستيك أو مواد لا تذوب في الماء.

وعندما تلتصق هذه الملصقات بسهولة بالأنابيب أو معدات الصرف الصحي، يؤدي ذلك إلى انسداد بالوعة الصرف.

هل تسبب بقايا القهوة انسداد الأنابيب؟

تعد بقايا القهوة من أكثر مسببات انسداد الأحواض شيوعا، وذلك لأنها تسبب كتل عنيدة وسميكة يصعب إزالتها.

كيفية حماية أنابيب الصرف الصحي وإطالة عمرها؟

-إذا قمت عن طريق الخطأ بسكب مادة غير مناسبة في الحوض، فيجب سكب الماء الساخن الممزوج بسائل غسل الأطباق، مما يسهم في إذابة الدهون والزيوت قبل أن تتصلب.

أما الماء البارد، فسيؤدي فقط إلى تسريع انسداد المجاري ويجعل المشكلة أصعب في المعالجة.



-من الأفضل استخدام مصافي الأحواض وحاويات الدهون المحكمة الإغلاق وكشط الأطباق جيدا قبل غسلها.

-يجب الحرص على تنظيف الأنابيب بانتظام وتجنب سكب الدهون مباشرة في الحوض.

اقرأ أيضًا:

6 نصائح فعالة لخفض ضغط الدم.. عليك اتباعها

3 أطعمة طبيعية تقوي مناعتك ضد الفيروسات.. احرص على تناولها