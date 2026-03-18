ابتكر مهندس هولندي يدعى توماس دي وولف سيارة فريدة من نوعها، مخصصة لسمكته الذهبية "بلوب".

وسجل هذا الاختراع رقما قياسيا عالميا في موسوعة جينيس بعد أن نجحت السمكة الذهبية في قيادة السيارة وقطع مسافة ملحوظة، وفقا لـ "ndtv".

ما هو الاختراع الذي يسمح للسمكة الذهبية بقيادة السيارة؟

هذا الاختراع عبارة عن سيارة صغيرة مزودة بخزان ماء يتم التحكم في اتجاهها بحركات السمكة الذهبية التي تسبح داخل هذا الخزان.

عندما تتحرك السمكة نحو أحد جانبي الحوض، ترصد كاميرا استشعار حركتها وترسل إشارة إلى السيارة للتحرك في ذلك الاتجاه.

وهذا بدوره يجعل السيارة تتحرك في ذلك الاتجاه، مما يوحي بأن السمكة هي من تقودها.

من هي السمكة الذهبية التي حققت الرقم القياسي؟

أجريت هذه التجربة على خشبة مسرح البرنامج التلفزيوني "Lo Show dei Record" الذي أقيم في ميلانو، إيطاليا.

وحصلت السمكة الذهبية "بلوب" على الرقم القياسي لأطول مسافة قطعتها سيارة مزودة بمستشعر حركة خلال دقيقة واحدة، وخلال هذه المحاولة، قطعت السيارة مسافة 12.28 مترا.

ولتحقيق الرقم القياسي، كان على السمكة أن تقطع مسافة لا تقل عن خمسة أمتار في غضون دقيقة واحدة، وتم احتساب الحركة في أي اتجاه، سواء للأمام أو للخلف.

ما هي الفكرة وراء هذا الاختراع؟

أوضح توماس أن عمله اليومي كمهندس دفعه إلى ابتكار شيء يسلي الناس ويضفي بعض المرح على عمله الجاد والروتيني.

وأشار أيضا أن هدف المشروع هو إثبات أن التكنولوجيا الحديثة يمكن استخدامها في العديد من التجارب المثيرة للاهتمام، حتى لو لم يتم استخدامها في أعمال جادة.

لماذا تعمل السيارة فقط مع الأسماك الحمراء الزاهية؟

لا تعمل هذه السيارة التي حطمت الأرقام القياسية إلا مع الأسماك الحمراء الزاهية، إذ يجب أن ترصد الكاميرا حركاتها بوضوح، ولهذا السبب، أثبتت "بلوب" أنها مثالية لهذه التجربة.

