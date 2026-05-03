

تؤثر بعض الأجهزة المنزلية بشكل مباشر على ارتفاع فاتورة الكهرباء، خاصة مع الاستخدام اليومي أو غير المُنظم.

وفيما يلي، أبرز هذه الأجهزة مع طرق بسيطة لتقليل استهلاكها للطاقة.

لماذا تعد الغسالات من أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء؟



وفقا لموقع "britishgas"، الغسالات من أكثر الأجهزة استهلاكا للطاقة، نظرا لاعتمادها على الماء والحرارة بشكل أساسي، رغم أهميتها في كل منزل.

لتقليل الاستهلاك، يُنصح باستخدام الوضع الاقتصادي المتوفر في العديد من الأجهزة الحديثة، والذي يحقق نتائج جيدة مع تقليل استهلاك الكهرباء والماء، كما يفضل الغسل بدرجة حرارة 30 مئوية واختيار أقصر دورة غسيل مناسبة، مع تشغيل الغسالة عند امتلائها فقط.

كيف ترفع الثلاجات والفريزر فاتورة الكهرباء دون أن نشعر؟



تعمل الثلاجة بشكل مستمر، ما يجعل كفاءتها عاملا مهما في التحكم في استهلاك الكهرباء، لذا من الضروري إذابة الثلج المتراكم في الفريزر بانتظام، لأن تراكمه يقلل من كفاءة التبريد، كما يُنصح بترك مسافة تهوية لا تقل عن خمسة سنتيمترات حول الجهاز لتسهيل خروج الحرارة.

ويفضل أن تكون الثلاجة ممتلئة بنسبة لا تقل عن الثلثين، لأن الفراغات الكبيرة تزيد من استهلاك الطاقة، ويمكن استخدام عبوات مياه لملء المساحات الفارغة عند الحاجة.

هل الأجهزة الإلكترونية سبب خفي في زيادة الاستهلاك؟



رغم أن كل جهاز إلكتروني يستهلك كمية صغيرة من الطاقة، إلا أن استخدامها معا يؤدي إلى استهلاك ملحوظ.

يمكن تقليل الاستهلاك عبر تفعيل وضع توفير الطاقة في أجهزة التلفاز وخفض السطوع، إضافة إلى إيقاف تشغيل الأجهزة من مصدر الكهرباء بدل وضع الاستعداد، كما يجب فصل الشواحن بعد اكتمال الشحن.

وتساعد المقابس الذكية في التحكم بالأجهزة وإيقافها بسهولة عبر الهاتف، ما يسهم في تقليل الهدر الكهربائي.

هل أجهزة المطبخ مثل الغلاية والفرن تستهلك كهرباء أكثر مما نتوقع؟



أجهزة المطبخ من الأجهزة التي تؤثر بشكل مباشر على فاتورة الكهرباء بسبب الاستخدام المتكرر.

لتقليل الاستهلاك، يُوصي بعدم ملء الغلاية بكميات ماء زائدة، وإطفاء الفرن قبل انتهاء الطهي بدقائق قليلة، حيث تستمر الحرارة المتبقية في إتمام عملية الطهي.

هل الدش الكهربائي من الأجهزة الأعلى استهلاكا للطاقة؟



يستهلك الدش الكهربائي كمية كبيرة من الطاقة مقارنة ببعض الأجهزة المنزلية الأخرى، خاصة عند الاستخدام الطويل.

لذلك يُنصح بتقليل مدة الاستحمام، وتنظيف رأس الدش بشكل دوري لمنع الترسبات التي تعيق تدفق الماء وتزيد استهلاك الطاقة.

كيف تؤثر الإضاءة غير الموفرة على فاتورة الكهرباء؟



وفقا لموقع "synergycompanies"، رغم أن الإضاءة ليست من أكثر مصادر الاستهلاك، إلا أن الاستخدام غير الفعال يؤدي إلى زيادة الفاتورة.

يمكن ترشيد الاستهلاك عبر استبدال المصابيح التقليدية بمصابيح LED التي توفر ما يصل إلى 90% من الطاقة، بالإضافة إلى إطفاء الأنوار عند مغادرة الغرفة واستغلال ضوء النهار قدر الإمكان.

هل التكييف هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع فاتورة الكهرباء في المنزل؟



نظام التكييف والتدفئة من أكبر مصادر استهلاك الكهرباء في المنزل، إذ يشكل نسبة كبيرة من الفاتورة الشهرية.

لتحسين الكفاءة، يُنصح بضبط درجة الحرارة على 78 فهرنهايت صيفا و68 فهرنهايت شتاء، وتنظيف الفلاتر بشكل دوري، كما يساعد تشغيل المروحة في اتجاه مناسب على تحسين توزيع الهواء وتقليل الضغط على النظام.