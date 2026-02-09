إعلان

تحدي جديد على "تيك توك" كاد ينهي حياة طفل.. ماذا حدث؟

كتب : أسماء مرسي

05:00 م 09/02/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    إصابة طفل بحروق بعد تقليد تحدي تيك توك
  • عرض 6 صورة
    الانفجار حدث أثناء تسخين لعبة "NeeDoh"
  • عرض 6 صورة
    تحذيرات من خطورة تحديات وسائل التواصل
  • عرض 6 صورة
    تحذير من خطورة تحديات تيك توك
  • عرض 6 صورة
    لعبة مطاطية شهيرة تُعرف باسم "NeeDoh"

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تسبب تحد جديد انتشر عبر تطبيق "تيك توك" في إصابة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات بحروق شديدة، بعدما حاول تقليد تريند منتشر على المنصة تقوم على تسخين لعبة مطاطية شهيرة تُعرف باسم "NeeDoh" داخل الميكروويف.

تقليد لـ تريند ينتهي بانفجار

ووفقا لبيان صادر عن كلية الطب بجامعة لويولا، فإن الطفل كاليب شابولا من ولاية إلينوي الأمريكية سمع عن تحدي تسخين اللعبة من أحد زملائه في المدرسة، وقرر تجربته.

وأضاف البيان أن والدته، ويتني جروب، سمعت صرخة مرعبة بعد انفجار الحشوة الهلامية للعبة على وجه ابنها ويديه، وفقا لموقع "nbcnews".

نقل الطفل إلى مركز الحروق في شيكاغو

وأفاد البيان بأن والدة الطفل نقلته فورا إلى المستشفي، بعد تعرضه لتورم شديد في عينه، قبل تحويله إلى مركز الحروق التابع لمستشفى لويولا في ضاحية ماي وود بمدينة شيكاغو.

الرؤية لم تتأثر والحالة مستقرة

الطفل لم يفقد بصره جراء الحادث، وعاد لاحقا إلى منزله، حيث تواصل والدته متابعة علاج الحروق تحت إشراف طبي.

من جانبها، قالت باولا بيترسن، الممرضة في مركز الحروق، إن هذه الحالة تعد الرابعة من نوعها المرتبطة بلعبة "NeeDoh" التي يستقبلها المستشفى منذ بداية العام الجاري.

تحذير من خطورة تحديات تيك توك

وأكدت كيلي ماك إليجوت، منسقة التوعية بحالات الحروق في المركز الطبي، أن المستشفى يشهد بشكل مستمر آثارا سلبية لتحديات "تيك توك"، موضحة أن الأطفال المصابين ليسوا بالضرورة من صانعي المحتوى، بل يتأثرون فقط بالمقاطع التي تبدو مرحة وجذابة.

موقف تيك توك من المحتوى الخطير

وفي بيان رسمي، أوضح ماك إليجوت متحدث باسم مشروع "تيك توك" المشترك مع شركة USDS أن أي محتوى يروج لسلوكيات خطيرة أو ضارة مخالفا لإرشادات مجتمع التطبيق، ويتم حذفه، مع توجيه المستخدمين الباحثين عن هذه التحديات إلى مركز الأمان داخل المنصة.

وتابع أن هذه الألعاب تحمل تحذيرات واضحة بعدم التسخين، إلا أن الأطفال لا يقرؤون التعليمات، مشيرا إلى أن نحو 30% من مرضى وحدات الحروق هم من الأطفال.

اقرأ أيضا:

لماذا "تعوي" الكلاب ليلا؟.. السر وراء الأصوات المزعجة في الظلام

أغرب طلب توصيل.. سيدة تطلب من عامل دليفري دخول المقابر ورد فعله يثير الجدل

وفاء لا ينقطع.. رجل يزور قبر زوجته يوميا بفنجان قهوة

5 حيوانات تمتلك أغرب العيون.. صور مدهشة

كأنها من كوكب آخر.. أغرب 7 منازل في العالم (صور)

تحديات تيك توك لعبة NeeDoh حروق الأطفال منوعات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"النقض" تبطل فوز نائبي منيا القمح وتقضي بإعادة الانتخابات
أخبار المحافظات

"النقض" تبطل فوز نائبي منيا القمح وتقضي بإعادة الانتخابات
الاستئناف تؤيد رفض دعوى عفاف شعيب ضد محمد سامي
حوادث وقضايا

الاستئناف تؤيد رفض دعوى عفاف شعيب ضد محمد سامي
مصر تعزي نيجيريا في ضحايا حادث مأساوي أسفر عن مقتل 30 شخصًا
شئون عربية و دولية

مصر تعزي نيجيريا في ضحايا حادث مأساوي أسفر عن مقتل 30 شخصًا
البحرية الأمريكية تحذر السفن التي ترفع العلم الأمريكي: ابتعدوا عن المياه
شئون عربية و دولية

البحرية الأمريكية تحذر السفن التي ترفع العلم الأمريكي: ابتعدوا عن المياه
محامٍ: حكم النقض ببطلان نتيجة منيا القمح نهائي والتنفيذ بيد الوطنية للانتخابات
حوادث وقضايا

محامٍ: حكم النقض ببطلان نتيجة منيا القمح نهائي والتنفيذ بيد الوطنية للانتخابات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"النقض" تبطل فوز نائبي منيا القمح وتقضي بإعادة الانتخابات
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة