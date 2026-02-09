تسبب تحد جديد انتشر عبر تطبيق "تيك توك" في إصابة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات بحروق شديدة، بعدما حاول تقليد تريند منتشر على المنصة تقوم على تسخين لعبة مطاطية شهيرة تُعرف باسم "NeeDoh" داخل الميكروويف.

تقليد لـ تريند ينتهي بانفجار

ووفقا لبيان صادر عن كلية الطب بجامعة لويولا، فإن الطفل كاليب شابولا من ولاية إلينوي الأمريكية سمع عن تحدي تسخين اللعبة من أحد زملائه في المدرسة، وقرر تجربته.

وأضاف البيان أن والدته، ويتني جروب، سمعت صرخة مرعبة بعد انفجار الحشوة الهلامية للعبة على وجه ابنها ويديه، وفقا لموقع "nbcnews".

نقل الطفل إلى مركز الحروق في شيكاغو

وأفاد البيان بأن والدة الطفل نقلته فورا إلى المستشفي، بعد تعرضه لتورم شديد في عينه، قبل تحويله إلى مركز الحروق التابع لمستشفى لويولا في ضاحية ماي وود بمدينة شيكاغو.

الرؤية لم تتأثر والحالة مستقرة

الطفل لم يفقد بصره جراء الحادث، وعاد لاحقا إلى منزله، حيث تواصل والدته متابعة علاج الحروق تحت إشراف طبي.

من جانبها، قالت باولا بيترسن، الممرضة في مركز الحروق، إن هذه الحالة تعد الرابعة من نوعها المرتبطة بلعبة "NeeDoh" التي يستقبلها المستشفى منذ بداية العام الجاري.

تحذير من خطورة تحديات تيك توك

وأكدت كيلي ماك إليجوت، منسقة التوعية بحالات الحروق في المركز الطبي، أن المستشفى يشهد بشكل مستمر آثارا سلبية لتحديات "تيك توك"، موضحة أن الأطفال المصابين ليسوا بالضرورة من صانعي المحتوى، بل يتأثرون فقط بالمقاطع التي تبدو مرحة وجذابة.

موقف تيك توك من المحتوى الخطير

وفي بيان رسمي، أوضح ماك إليجوت متحدث باسم مشروع "تيك توك" المشترك مع شركة USDS أن أي محتوى يروج لسلوكيات خطيرة أو ضارة مخالفا لإرشادات مجتمع التطبيق، ويتم حذفه، مع توجيه المستخدمين الباحثين عن هذه التحديات إلى مركز الأمان داخل المنصة.

وتابع أن هذه الألعاب تحمل تحذيرات واضحة بعدم التسخين، إلا أن الأطفال لا يقرؤون التعليمات، مشيرا إلى أن نحو 30% من مرضى وحدات الحروق هم من الأطفال.

