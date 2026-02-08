لماذا "تعوي" الكلاب ليلا؟.. السر وراء الأصوات المزعجة في الظلام

كتبت- أسماء مرسي:

مع حلول الليل وهدوء الشوارع، تتردد أصوات عواء ونباح الكلاب، ما يثير قلق البعض ويحير آخرين حول أسباب هذا السلوك.

وفقا لموقع "indiatimes"، إليك سبب نباح الكلاب ليلا:

طلب المساعدة وتعزيز الروابط الاجتماعية

تلجأ الكلاب الضالة إلى العواء لتنبيه أفراد قطيعها أو إرشادهم إذا ابتعدوا عن المنطقة الآمنة، كما يُستخدم النباح في التنسيق بين الكلاب وتعزيز الروابط الاجتماعية، خاصة في البيئات القاسية التي تتطلب التعاون للبقاء.

التعبير عن القلق أو الألم

الحياة في الشوارع مليئة بالتحديات، من الصراعات على المناطق إلى الظروف الجوية القاسية والحوادث وسوء المعاملة، والعواء أو النباح انعكاسا للألم الجسدي أو القلق أو التوتر الناتج عن مؤثرات غير مألوفة في البيئة المحيطة.

محفزات وضوضاء مفاجئة

تتميز الكلاب بحاسة سمع قوية، لذلك تتأثر سريعا بالأصوات العالية مثل صفارات الإنذار، والألعاب النارية، وفي هذه الحالات يكون نباحها رد فعل طبيعي وغريزي، وليس اعتراضا على وجود البشر أو أنشطتهم.

الألعاب النارية والمناسبات الموسمية

وفقا لموقع "earthlingstrust"، إن الأصوات العالية والمفاجئة، مثل تلك الموجودة في الاحتفالات أو حفلات الزفاف، تُخيف الكلاب وتسبب لها توترا وإجهادا شديدا.

الشعور بالوحدة وضيق الانفصال

تعوي بعض الكلاب، خاصة الأليفة، عندما تُترك وحيدة ليلا أو يتغير روتينها اليومي، ويُعتبر قلق الانفصال سلوكا شائعا بين الكلاب، وتختلف شدته حسب السلالة وظروف كل كلب.

احتياجات أساسية

الجوع، العطش، الحاجة إلى استخدام المرحاض، أو الشعور بالملل نتيجة قلة النشاط البدني أو الذهني خلال النهار، كلها أسباب تؤدي إلى نباح ليلي متكرر.

الألم والمرض والتقدم في العمر

في بعض الحالات، يكون بكاء الكلاب ليلا مؤشرا على مشكلات صحية مثل آلام العظام أو الأسنان، أو اضطرابات الجهاز الهضمي أو البولي، أو تراجع القدرات الإدراكية.