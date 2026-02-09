يهتم الكثير من الأشخاص بأخبار الحب والزواج، خاصة محبو متابعة الأبراج.

وفي هذا الإطار، نستعرض إليكم أبرز الأبراج التي تشهد فرصا للارتباط أو الخطوبة أو الزواج في الفترة القادمة، ومن هم الذين سيتلقون رسائل إعجاب ومشاعر رقيقة من أحبائهم، لتكون هذه الفترة مليئة بالسعادة والتفاؤل العاطفي.

كشفت خبيرة الأبراج هالة حافظ عن الأشخاص الذين يحظون بفرص للارتباط أو الخطوبة أو الزواج، بالإضافة إلى من سيحظى بإظهار الإعجاب والمشاعر الرقيقة، وذلك خلال تقديم برنامجها "هالة والأبراج" المُذاع على قناة "هي".

مواليد برج القوس.. "عرسان" الفترة القادمة

توقعت "هالة" أن يكون مواليد برج القوس هم أبرز المقبلين على الزواج في الفترة المقبلة، والتي تمتد من شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وأكدت أن هذه الفترة تحمل فرصا كبيرة لهؤلاء المواليد للارتباط الرسمي سواء من خلال الزواج أو الخطوبة.

بشرى سارة لمواليد برج الحمل

أما بالنسبة لـ مواليد برج الحمل، أشارت الخبيرة أنهم على موعد مع أخبار سارة تتعلق بالارتباط والحب.

وأوضحت أن هذه الأخبار تأتي من خطوبة أو زواج، أو شخص يعبر لهم عن مشاعره، ما سيجلب لهم الكثير من السعادة والبهجة.

أقرا أيضا:

4 أبراج فلكية يحالفها الحظ على على الصعيد العاطفي خلال الأيام المقبلة

"الدنيا جاية عليهم".. 4 أبراج تواجه فترة صعبة وسوء حظ

حدث فلكي نادر في فبراير 2026.. 4 أبراج الأكثر حظا

3 أبراج يبتسم لها الحظ هذا الشهر.. هل أنت منهم؟

"خلقها ضيق".. 4 أبراج تجنب النقاش معها وقت الغضب









