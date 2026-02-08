إعلان

أغرب طلب توصيل.. سيدة تطلب من عامل دليفري دخول المقابر ورد فعله يثير الجدل

كتب -محمود عبده :

09:00 م 08/02/2026

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واسعا، بعد أن وثق موقفا غير مألوف لعامل توصيل طلبات طلب منه إيصال الطعام إلى داخل مقبرة خلال ساعات الليل، في واقعة وصفت بأنها من أغرب طلبات التوصيل.

ويظهر في الفيديو عامل التوصيل وهو يجري اتصالا هاتفيا بالزبونة لإبلاغها بوصوله إلى الموقع المحدد، قبل أن تطلب منه التقدم سيرا على الأقدام قائلة بهدوء: "امش للأمام مباشرة.. هناك كلب على الجانب، لا تقلق".

لكن العامل ما لبث أن توقف بعد بضع خطوات، متفاجئا بالمكان، ليعلق قائلا: "مقبرة؟! يا سيدتي، المكان مظلم تماما، لن أدخل".

ورغم محاولات الزبونة إقناعه، وإصرارها على استلام الطلب عند بوابة المقبرة، كشفت لاحقا أنها كانت تحتفل مع صديقاتها داخلها، وهو ما زاد من دهشة عامل التوصيل الذي تساءل باستغراب: "هل أصبح توصيل الطعام إلى المقابر أمرا طبيعيا؟"، بحسب ما نقلته شبكة "إن دي تي في".

ومع تصاعد حدة النقاش، اتهمت المرأة العامل بالخوف من الأشباح، إلا أنه رفض تلك الاتهامات، مؤكدا أن اعتراضه لا يرتبط بالخوف، بل بخطورة المكان وعدم ملاءمته ليلا، مطالبا باستلام الطلب خارج المقبرة أو إلغائه بالكامل، ومشددا على رفضه استكمال التوصيل.

ردود الفعل

الفيديو أشعل تفاعلا واسعا بين مستخدمي منصات التواصل، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لقرار عامل التوصيل، معتبرين موقفه تصرفا مسؤولا يراعي سلامته الشخصية، وبين منتقد لسلوك الزبونة، واصفين الطلب بـ"الغريب والمقلق".

وكتب أحد المعلقين: "كثيرون ينسون أن عامل التوصيل إنسان قبل أي شيء، وليس من المنطقي توقع دخوله مقبرة ليلا لتسليم طلب طعام، قراره كان منطقيا ويستحق الاحترام".

في المقابل، رجح عدد من المستخدمين أن يكون الفيديو مفبركا أو مخططا له بهدف جذب المشاهدات والتفاعل، بينما اعتبره آخرون مجرد مقلب أو تجربة لإثارة الجدل على منصات التواصل.

طلب توصيل منوعات دخول المقابر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حبس امرأة اعتدت على أمها بالشرقية.. والوالدة المسنة: "سيبوها دي بتخدمني"
أخبار المحافظات

حبس امرأة اعتدت على أمها بالشرقية.. والوالدة المسنة: "سيبوها دي بتخدمني"
"حبيبة الملايين".. ماذا قال الجمهور عن عودة عبلة كامل في رمضان 2026؟
زووم

"حبيبة الملايين".. ماذا قال الجمهور عن عودة عبلة كامل في رمضان 2026؟
استعراض بلطجة تحت الأرض.. مسجل خطر بسلاح أبيض في المترو
حوادث وقضايا

استعراض بلطجة تحت الأرض.. مسجل خطر بسلاح أبيض في المترو
أول تعليق من الإمارات على إلغاء الجزائر اتفاقية الخدمات الجوية.. ماذا قالت؟
شئون عربية و دولية

أول تعليق من الإمارات على إلغاء الجزائر اتفاقية الخدمات الجوية.. ماذا قالت؟
أميرة صابر: مصر تحتاج بنكًا وطنيًا للأنسجة.. وحالات حروق 75% نجت بفضل الجلد
أخبار مصر

أميرة صابر: مصر تحتاج بنكًا وطنيًا للأنسجة.. وحالات حروق 75% نجت بفضل الجلد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتدوا الكمامات.. تحديث مهم من الأرصاد بشأن الطقس
احتراق "ميني كوبر" وتصادم مروع.. ماذا يحدث على طريق بنها الحر؟
رئيس الجزائر: السيسي أخ لى والجيش المصري أول من ساعدنا في 1963
كيف رد شوبير على مستمع أشاد بمصطفى وطالب بوقف تدوير حراسة الأهلي؟