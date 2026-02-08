وفاء لا ينقطع.. رجل يزور قبر زوجته يوميا بفنجان قهوة

بعد ثلاث سنوات على زلزال السادس من فبراير عام 2023 الذي ضرب جنوب تركيا، لا تزال فصول المأساة الإنسانية تتكشف، ليس عبر الأرقام والأنقاض، بل من خلال قصص فقد لم ينجح الزمن في ترميمها.

واحدة من هذه القصص تعود لرجل تركي لفت أنظار الآلاف بعدما وثقت صور ومقاطع متداولة زيارته اليومية لقبر زوجته، حاملا كوب قهوة، في مشهد صامت اختصر معنى الوفاء والحزن العميق.

إيمري بوزكورت، البالغ من العمر 32 عاما، نجا من تحت أنقاض مبنى سكني في مدينة مرعش بعد أن ظل محاصرا قرابة سبع ساعات، إلا أن نجاته لم تكتمل.

فبعد ثلاثة أيام من الزلزال، عثر على جثث زوجته، البالغة 30 عاما، وطفليه الصغيرين، اللذين كانا في الثالثة والخامسة من العمر.

ورغم مرور السنوات، يقول بوزكورت إن الألم لم يخف، بل ازداد عمقا، مؤكدا أن حياته توقفت عند تلك الليلة.

ووفقا لوسائل إعلام تركية، يقضي الرجل معظم وقته في المقبرة؛ يترك فنجان قهوة عند قبر زوجته، التي كانت تعشق القهوة، ويضع ألعابا صغيرة على قبري طفليه، ويقرأ الأدعية في صمت.

ويستعيد بحسرة أحلام طفليه التي لم تكتمل، مشيرا إلى أن ابنته كانت على وشك الالتحاق بالروضة، بينما كان ابنه يستعد لبداياته الأولى في الحياة.

ويستحضر الرجل تفاصيل بسيطة تحولت إلى جراح مفتوحة، قائلا إنهم قبل الزلزال بقليل لعبوا معا بكرات الثلج، أما اليوم فهو يزيل الثلج عن قبورهم.