إعلان

مباشر.. مدبولي يشهد إطلاق ميثاق الشركات الناشئة

كتب : محمد نصار

01:50 م 07/02/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إطلاق ميثاق الشركات الناشئة، الأول في مصر.

يأتي ذلك بعد أكثر من عام من الجهود المشتركة والتنسيق المستمر بين الجهات الوطنية المعنية بريادة الأعمال، ومجتمع الشركات الناشئة، والمستثمرين، وممثلي مجلس النواب.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع الحرارة ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

تحذير للحجاج.. اليوم آخر فرصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور مصطفى مدبولي إطلاق ميثاق الشركات الناشئة رئيس مجلس الوزراء ميثاق الشركات الناشئة الأول في مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فارق الأجرة والقيمة الجديدة.. كل ما تريد معرفته عن زيادة الإيجار القديم
أخبار مصر

فارق الأجرة والقيمة الجديدة.. كل ما تريد معرفته عن زيادة الإيجار القديم
النائب العام يحيل تشكيل عصابي دولي للمحاكمة الجنائية بتهم الجرائم السيبرانية
حوادث وقضايا

النائب العام يحيل تشكيل عصابي دولي للمحاكمة الجنائية بتهم الجرائم السيبرانية
صور.. وزير الإسكان يتفقد شاليهات وفيلات "مزارين" بالعلمين الجديدة
أخبار العقارات

صور.. وزير الإسكان يتفقد شاليهات وفيلات "مزارين" بالعلمين الجديدة
أحمد سليمان يعلن عبر مصراوي انتهاء أزمة عمرو زكي
رياضة محلية

أحمد سليمان يعلن عبر مصراوي انتهاء أزمة عمرو زكي
تخفيض 100 ألف جنيه على إكسيد VX الـ 7 راكب بالسوق المصري
أخبار السيارات

تخفيض 100 ألف جنيه على إكسيد VX الـ 7 راكب بالسوق المصري

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو- أبوالمعاطي زكي: تعرضت لجلطة بسبب مرتضى منصور.. ومدحت شلبي مشاني بسببه