مباشر.. مدبولي يشهد إطلاق ميثاق الشركات الناشئة

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إطلاق ميثاق الشركات الناشئة، الأول في مصر.

يأتي ذلك بعد أكثر من عام من الجهود المشتركة والتنسيق المستمر بين الجهات الوطنية المعنية بريادة الأعمال، ومجتمع الشركات الناشئة، والمستثمرين، وممثلي مجلس النواب.

