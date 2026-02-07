إعلان

زيلينسكي: أمريكا وضعت مهلة زمنية لنهاية حرب أوكرانيا وروسيا

كتب : مصراوي

02:33 م 07/02/2026

فولوديمير زيلينسكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أ ف ب

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الولايات المتحدة تريد وقف الحرب بين بلاده وروسيا بحلول يونيو، وعرضت استضافة محادثات جديدة بين الطرفين الأسبوع المقبل.

وقال زيلينسكي في تصريحات نشرت صباح السبت، إن واشنطن "رضت لأول مرة أن يلتقي فريقا التفاوض في الولايات المتحدة، على الأرجح في ميامي، خلال أسبوع"، مشيرا إلى أن بلاده وافقت على هذا اللقاء الجديد.

وأضاف: "يقولون إنهم يريدون إتمام المسألة بحلول يونيو".

وأكد مرة جديدة أن بلاده لن تقبل باتفاقات تبرمها الولايات المتحدة مع روسيا ولا تشارك كييف في المحادثات بشأنها.

وتضغط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على موسكو وكييف لوضع حد للحرب المستمرة بينهما منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

وتطالب روسيا التي تحتل حوالى 20% من الأراضي الأوكرانية بالسيطرة على كامل منطقة دونباس الشرقية وذلك يتطلب انسحاب القوات الأوكرانية من أجزاء لا تزال تسيطر عليها فيها، وهي شروط تؤكد كييف أنها غير مقبولة.

وقال زيلينسكي أن "أي اتفاق بشأن أوكرانيا لا يمكن أن يتعارض مع الدستور والقوانين الأوكرانية".

هذا المحتوى من

AFP

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني مهلة زمنية لنهاية حرب أوكرانيا وروسيا محادثات بين أوكرانيا وروسيا قريبا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صور.. وزير الإسكان يتفقد شاليهات وفيلات "مزارين" بالعلمين الجديدة
أخبار العقارات

صور.. وزير الإسكان يتفقد شاليهات وفيلات "مزارين" بالعلمين الجديدة
"عزومة كهربا وشايف إنه مظلوم".. القصة الكاملة لأزمة تصريحات صالح جمعة وإمام
رياضة محلية

"عزومة كهربا وشايف إنه مظلوم".. القصة الكاملة لأزمة تصريحات صالح جمعة وإمام
بين المدرجات والنجيلة.. حكاية نادر أحمد السيد الذي اختصر العالم في “الكرة”
مصراوى TV

بين المدرجات والنجيلة.. حكاية نادر أحمد السيد الذي اختصر العالم في “الكرة”
أبل تستعد لإطلاق هاتفها الاقتصادي آيفون 17e خلال أيام.. أبرز المميزات
أجهزة متنوعة

أبل تستعد لإطلاق هاتفها الاقتصادي آيفون 17e خلال أيام.. أبرز المميزات
فارق الأجرة والقيمة الجديدة.. كل ما تريد معرفته عن زيادة الإيجار القديم
أخبار مصر

فارق الأجرة والقيمة الجديدة.. كل ما تريد معرفته عن زيادة الإيجار القديم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو- أبوالمعاطي زكي: تعرضت لجلطة بسبب مرتضى منصور.. ومدحت شلبي مشاني بسببه