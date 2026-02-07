أحمد سليمان يعلن عبر مصراوي انتهاء أزمة عمرو زكي

"التأهل من زامبيا".. الونش يتحدث عن مواجهة الزمالك وزيسكو يونايتد

أعلن أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك، انتهاء أزمة عمرو زكي، مهاجم الأبيض ومنتخب مصر السابق.

واحتجزت مباحث مطار القاهرة الدولي، عمرو زكي، مساء أمس الجمعة، أثناء محاولته السفر للخارج.

وقال أحمد سليمان في تصريحات خاصة لمصراوي: "الحمدلله عمرو زكي خرج من المطار، وبقيت معه حتى انتهت الأزمة".

وأشار إلى أن القضية التي احتجز بسببها حدثت منذ 6 سنوات بمدينة العلمين، والأمر اقتصر على الإفادة الرسمية فقط.

