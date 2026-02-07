مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

شبيبة القبائل

- -
21:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
21:00

يانج افريكانز

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

0 0
14:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
17:00

أستون فيلا

الدوري الإيطالي

جنوى

- -
19:00

نابولي

جميع المباريات

إعلان

أحمد سليمان يعلن عبر مصراوي انتهاء أزمة عمرو زكي

كتب : هند عواد

01:55 م 07/02/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    عمرو زكي (1) (1)
  • عرض 7 صورة
    عمرو زكي
  • عرض 7 صورة
    هدف عمرو زكي في السنغال
  • عرض 7 صورة
    هدف عمرو زكي في السنغال
  • عرض 7 صورة
    هدف عمرو زكي في السنغال
  • عرض 7 صورة
    عمرو زكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك، انتهاء أزمة عمرو زكي، مهاجم الأبيض ومنتخب مصر السابق.

واحتجزت مباحث مطار القاهرة الدولي، عمرو زكي، مساء أمس الجمعة، أثناء محاولته السفر للخارج.

وقال أحمد سليمان في تصريحات خاصة لمصراوي: "الحمدلله عمرو زكي خرج من المطار، وبقيت معه حتى انتهت الأزمة".

وأشار إلى أن القضية التي احتجز بسببها حدثت منذ 6 سنوات بمدينة العلمين، والأمر اقتصر على الإفادة الرسمية فقط.

اقرأ أيضًا:

فرص تأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة الأهلي اليوم ضد شبيبة القبائل والقناة الناقلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمرو زكي أحمد سليمان احتجاز عمرو زكي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فارق الأجرة والقيمة الجديدة.. كل ما تريد معرفته عن زيادة الإيجار القديم
أخبار مصر

فارق الأجرة والقيمة الجديدة.. كل ما تريد معرفته عن زيادة الإيجار القديم
مباشر.. مدبولي يشهد إطلاق ميثاق الشركات الناشئة
أخبار مصر

مباشر.. مدبولي يشهد إطلاق ميثاق الشركات الناشئة
بين المدرجات والنجيلة.. حكاية نادر أحمد السيد الذي اختصر العالم في “الكرة”
مصراوى TV

بين المدرجات والنجيلة.. حكاية نادر أحمد السيد الذي اختصر العالم في “الكرة”
"سواد قلب وتطاول وردح".. رسالة غامضة من مها نصار عن خلاف جمعها بفنانة
زووم

"سواد قلب وتطاول وردح".. رسالة غامضة من مها نصار عن خلاف جمعها بفنانة

تخفيض 100 ألف جنيه على إكسيد VX الـ 7 راكب بالسوق المصري
أخبار السيارات

تخفيض 100 ألف جنيه على إكسيد VX الـ 7 راكب بالسوق المصري

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو- أبوالمعاطي زكي: تعرضت لجلطة بسبب مرتضى منصور.. ومدحت شلبي مشاني بسببه