"الأطباء" تحيل طبيبًا للتأديب لنشره معلومات علاجية مضللة

قررت لجنة التحقيق وآداب المهنة بنقابة أطباء مصر، إحالة الطبيب "ض. ع" إلى الهيئة التأديبية، وذلك على خلفية ثبوت نشره معلومات طبية مضللة للجمهور وضارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تضمنت طرح آراء وممارسات علاجية تخالف القواعد العلمية والطبية الثابتة والمعتمدة.

وأشارت اللجنة، إلى أنه خلال عام 2025، قدم الطبيب معلومات وآراء طبية غير مؤكدة ومخالفة للقواعد الثابتة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في العديد من التخصصات الطبية والأمراض المتعلقة بها، والتي لا يختص بها، مثل أمراض الكلى، والسكر، والجهاز الهضمي، والقلب، والسرطان، والمناعة، والعيون، والاضطرابات الهرمونية والعقم واضطرابات الإنجاب، والكبد، وغيرها من التخصصات.

كما أقر بوسائل علاجية لم تُعتمد من الجهات المختصة، ما يخالف البروتوكولات المعترف بها محليًا وعالميًا، ويشكل خطرًا على الصحة العامة للمواطنين، خصوصًا في ظل اعتماد البعض على ما يُنشر عبر هذه المنصات كمصدر موثوق، وهو ما يخالف أيضًا ما نصت عليه القوانين المنظمة في هذا الشأن، وكذا نص المادة 19 من لائحة آداب المهنة، فضلًا عن مخالفة القواعد العلمية.

وأكدت لجنة التحقيق، أن المحتوى المنشور من معلومات غير موثقة ومخالفة للقواعد العلمية من شأنه تضليل المواطنين وإلحاق الضرر بهم، وقد يؤدي إلى اتخاذ قرارات علاجية خاطئة، مما قد يترتب عليه أضرار بالغة لبعض المرضى وتهديد سلامتهم الصحية.

وأوضحت اللجنة، أن القرار جاء استنادًا إلى قانون نقابة الأطباء ولائحة آداب المهنة، وفي إطار حرص النقابة على الحفاظ على المعايير العلمية الرصينة للممارسة الطبية، وصون ثقة المجتمع في مهنة الطب، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي ممارسات أو محتوى طبي من شأنه الإضرار بالمرضى أو مخالفة الأصول المهنية المعتمدة.

وتضمنت قرارات لجنة التحقيق ما يلي:

- إحالة الطبيب المذكور إلى الهيئة التأديبية الابتدائية.

- إخطار الإدارة القانونية بالنقابة لإبلاغ النيابة العامة بالواقعة.

- إخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المحتوى الذي يبثه الطبيب عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام الخاصة.

- إخطار الهيئة الوطنية للإعلام لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما يبثه عبر وسائل الإعلام المملوكة للدولة.

- إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الصفحة الشخصية للطبيب، لكون المحتوى المنشور عليها ثبت مخالفته للقوانين واللوائح المنظمة والقواعد العلمية، مما قد يضر بالمرضى والمجتمع ويخل بالأمن الصحي للمواطنين.

