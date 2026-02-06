أطلق خبراء تغذية وصحة تحذيرات واسعة من انتشار ما يعرف بـ"تحدي بذور الشيا" على منصتي تيك توك وإنستجرام، بعد رواج مقاطع فيديو تظهر أشخاصا يتناولون كوبا من الماء مضافا إليه ملعقتان كبيرتان من بذور الشيا يوميا، لفترات تتراوح بين أسبوع و40 يوما، بزعم المساعدة على إنقاص الوزن دون مجهود يذكر.

ويعتمد التحدي على شرب خليط الماء وبذور الشيا مباشرة، وهو ما وصفه بعض المستخدمين باسم "ماء الشراغيف" بسبب شكله وقوامه، مدعين أنه يعمل كـ"ملين طبيعي" ويساعد على خسارة الوزن، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

لكن خبراء الصحة أكدوا أن هذا التريند قد يشكل خطرا حقيقيا على الصحة، إذ تتميز بذور الشيا بقدرتها العالية على امتصاص السوائل، إذ يمكنها امتصاص ما يصل إلى 27 ضعف وزنها من الماء، مكونة مادة هلامية كثيفة، ما يجعل تناولها بشكل خاطئ سببا محتملا للاختناق أو انسداد الجهاز الهضمي.

وأشار تقرير صحي إلى أنه في حال ابتلاع بذور الشيا جافة ثم شرب الماء بعدها، فقد تنتفخ البذور داخل الحلق أو المريء، محدثة انسدادا خطيرا قد يصل إلى حد الاختناق.

واستشهد التقرير بحالة طبية وقعت عام 2014 في ولاية كارولاينا الشمالية، حين نقل رجل إلى المستشفى غير قادر على البلع، ليتبين أن السبب هو تكتل بذور الشيا داخل المريء.

وقالت الدكتورة ريبيكا رول، الطبيبة التي شاركت في علاج الحالة، إن البذور تحولت إلى كتلة شبيهة بـ"الصلصال"، ولم تفلح الوسائل التقليدية في إزالتها، ما استدعى استخدام منظار طبي دقيق لتفتيت التكتل ودفعه إلى المعدة، مؤكدة أن انتشار بذور الشيا بهذا الشكل قد يؤدي إلى تكرار مثل هذه الحالات.

ولم تقتصر التحذيرات على مخاطر الاختناق فقط، إذ حذر اختصاصيو تغذية من أن تناول بذور الشيا بكميات كبيرة أو دون نقع كاف قد يسبب آلاما شديدة في البطن، وانتفاخا، وإمساكا، وغازات، خاصة لدى الأشخاص ذوي الجهاز الهضمي الحساس.

وقالت اختصاصية التغذية المسجلة مونيكا كرانر إن بعض الادعاءات المنتشرة عبر مواقع التواصل تتجاهل حقيقة أن زيادة استهلاك بذور الشيا بسرعة أو دون كميات كافية من السوائل قد تؤدي إلى اضطرابات هضمية، مؤكدة أنها قد تساعد على الإحساس بالشبع نظرا لغناها بالألياف، لكنها ليست أداة سحرية لإنقاص الوزن، كما أنها تحتوي على سعرات حرارية.

وأضافت أن بذور الشيا يجب أن تستخدم كجزء من نظام غذائي متوازن، وليس كحل منفرد، محذرة من الإفراط في تناولها اعتقادا بأنها وسيلة سريعة للتخسيس.

بدورها، أكدت اختصاصية التغذية جي كيو جوردان أن بذور الشيا ليست وسيلة "ديتوكس" ولا علاجا شاملا أو طريقا مختصرا لفقدان الدهون، مشيرة إلى أنها قد تكون داعمة للصحة العامة فقط عند دمجها ضمن نمط غذائي صحي ومتوازن.

وشددت جوردان على ضرورة توخي الحذر لدى الأشخاص الذين يعانون صعوبات في البلع، أو مشكلات هضمية مزمنة، أو حساسية من البذور، موضحة أن بذور الشيا تحتوي على نحو 10 جرامات من الألياف في كل 28 جراما، ما قد يسبب انزعاجا هضميا عند الإفراط في تناولها.

وعن الطريقة الآمنة لتناول بذور الشيا، أوضح خبراء التغذية أن الأفضل نقعها مسبقا في الماء أو إضافتها إلى الزبادي أو العصائر وتركها حتى تتمدد بالكامل، مع الاكتفاء بكميات معتدلة، مؤكدين أنها توفر فوائد غذائية حقيقية مثل دعم الهضم وتنظيم سكر الدم وخفض الكوليسترول، إلى جانب احتوائها على أحماض أوميجا-3 النباتية، لكنها تظل عنصرا مساعدا لا بديلا عن نظام غذائي صحي متكامل.

اقرأ أيضًا:

احذر.. الحموضة المتكررة علامة تحذيرية على الإصابة بهذه الأمراض

ماذا يفعل تناول الكركم بالجسم؟.. 10 فوائد لا تعرفها

بقصة "حورية البحر".. إطلالة ملفتة لـ ملكة جمال العالم 2025

تغير لون البول.. متى يصبح علامة تحذير؟

تناول القهوة يوميا.. هل يحمي كليتك أم يضرها؟