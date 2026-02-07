إعلان

بالصور- انقلاب تريلا محملة بالرمال على الطريق الزراعي بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

02:17 م 07/02/2026 تعديل في 02:23 م
تعرضت سيارة نقل ثقيل "تريلا" محملة بالرمال للانقلاب، صباح اليوم السبت، على الطريق الزراعي القاهرة – الإسكندرية أمام مدخل قرية دسونس أم دينار بنطاق مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، ما أدى إلى توقف جزئي لحركة المرور وتناثر حمولة الرمال على نهر الطريق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من شرطة النجدة بالحادث، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، وعدد من سيارات الإسعاف، ومعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور إلى موقع البلاغ.

وأفادت المعاينة بأن سبب الحادث يعود إلى اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انحراف السيارة وانقلابها على جانبها منتصف الطريق، وتسبب في توقف مؤقت لحركة السيارات المتجهة إلى الإسكندرية، مع تهشم أجزاء من التريلا وتناثر الرمال على الأسفلت، دون وقوع أي إصابات.

دفعت الوحدة المحلية بمدينة دمنهور بمعدات ثقيلة و"لودر" لرفع الرمال من الطريق، فيما قامت إدارة المرور بتنظيم حركة السيارات وفتح حارات بديلة لتجنب التكدس، مع تواجد أمني مكثف لتأمين المنطقة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع انتداب لجنة فنية لمعاينة السيارة وبيان الأسباب الفنية للحادث.

انقلاب تريلا محافظة البحيرة الأجهزة الأمنية مديرية أمن البحيرة

