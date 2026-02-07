مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

شبيبة القبائل

- -
21:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
21:00

يانج افريكانز

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

2 0
14:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

أرسنال

0 0
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

بورنموث

0 1
17:00

أستون فيلا

الدوري الإسباني

برشلونة

0 0
17:15

مايوركا

جميع المباريات

إعلان

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

كتب : مصراوي

04:21 م 07/02/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    مران الأهلي (1)
  • عرض 11 صورة
    مران الأهلي (13)
  • عرض 11 صورة
    مران الأهلي (14)
  • عرض 11 صورة
    مران الأهلي (10)
  • عرض 11 صورة
    مران الأهلي (11)
  • عرض 11 صورة
    مران الأهلي (2)
  • عرض 11 صورة
    مران الأهلي (5)
  • عرض 11 صورة
    مران الأهلي (12)
  • عرض 11 صورة
    مران الأهلي (15)
  • عرض 11 صورة
    مران الأهلي (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت قناة مجانة نقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري، المقرر لها مساء اليوم، في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا على شبيبة القبائل، في التاسعة مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الأهلي المباراة متصدرا للمجموعة، برصيد 8 نقاط، يليه الجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل، بخمس نقاط لكل منهما.

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

أعلنت القناة الجزائرية الأولى، نقل مواجهة الأهلي وشبيبة القبائل، في الدوري أبطال أفريقيا، بالمجان.

تردد القناة الجزائرية الأولى

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بالمجان عبر القمر الصناعي نايل سات، من خلال التردد التالي:

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

اقرأ أيضًا:

فرص تأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة الأهلي اليوم ضد شبيبة القبائل والقناة الناقلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي الأهلي وشبيبة القبائل قناة مجانية تنقل الأهلي وشبيبة القبائل القناة الجزائرية الأولى

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رغم صغر حجمها.. أخطر 5 سلالات كلاب حول العالم (صور)
علاقات

رغم صغر حجمها.. أخطر 5 سلالات كلاب حول العالم (صور)
متداول عبر الفيس.. فيديو يكشف تطورات جديدة في مشاجرة طبيب الباجور
أخبار المحافظات

متداول عبر الفيس.. فيديو يكشف تطورات جديدة في مشاجرة طبيب الباجور
أبو المعاطي زكي: مرتضى منصور قعدني في البيت وجالي جلطة بسببه
رياضة محلية

أبو المعاطي زكي: مرتضى منصور قعدني في البيت وجالي جلطة بسببه
ابنة ترامب تنبهر بعظمة الحضارة الفرعونية خلال زيارتها للأقصر (صور)
أخبار المحافظات

ابنة ترامب تنبهر بعظمة الحضارة الفرعونية خلال زيارتها للأقصر (صور)
بعد الأهلي والزمالك.. أوجوستي بوش يتولى تدريب منتخب مصر لكرة السلة
رياضة محلية

بعد الأهلي والزمالك.. أوجوستي بوش يتولى تدريب منتخب مصر لكرة السلة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو- أبوالمعاطي زكي: تعرضت لجلطة بسبب مرتضى منصور.. ومدحت شلبي مشاني بسببه