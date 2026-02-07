أعلنت قناة مجانة نقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري، المقرر لها مساء اليوم، في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا على شبيبة القبائل، في التاسعة مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الأهلي المباراة متصدرا للمجموعة، برصيد 8 نقاط، يليه الجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل، بخمس نقاط لكل منهما.

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

أعلنت القناة الجزائرية الأولى، نقل مواجهة الأهلي وشبيبة القبائل، في الدوري أبطال أفريقيا، بالمجان.

تردد القناة الجزائرية الأولى

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بالمجان عبر القمر الصناعي نايل سات، من خلال التردد التالي:

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

