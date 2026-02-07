إعلان

سعر الذهب اليوم بحلول التعاملات المسائية

كتبت- ميريت نادي:

05:28 م 07/02/2026 تعديل في 05:35 م

سعر الذهب

استقر سعر الذهب اليوم في مصر، بحلول التعاملات المسائية السبت 7-2-2026، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا ل "مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 4445 جنيهًا للجرام

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5715 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 إلى 6670 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 7625 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب إلى 53360 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 76250 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 237137 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 381250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 3.88% إلى نحو 4964 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

