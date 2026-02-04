تحرك رسمي لشعبة المحمول لضبط الأسعار وحماية المستهلك من المغالاة

أعلن محمد هداية الحداد، نائب رئيس شعبة تجار المحمول باتحاد الغرف التجارية، عن تحرك رسمي للشعبة يهدف إلى ضبط سوق الهواتف في مصر، من خلال المقترح الخاص بتدشين لجنة رقابية مشتركة تضم في عضويتها كلاً من الغرف التجارية، وجهازي حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية؛ وذلك لإخضاع سياسات التسعير لدى الشركات للمراجعة والتدقيق.

وقال الحداد، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "اقتصاد مصر" عبر قناة "أزهري"، إن هذه الخطوة تأتي للوقوف على أسباب الزيادات السعرية غير المبررة، مشيراً إلى أن المبررات التي ساقتها الشركات، مثل ارتفاع تكلفة المكونات عالمياً، لا تبرر التباين الصارخ في الأسعار بين المنتج المحلي والمستورد، حيث تلاحظ أن الهواتف المستوردة التي سُددت عنها كامل الرسوم الجمركية تُباع أحياناً بأسعار أقل من نظيرتها المصنعة محلياً.

وأضاف نائب رئيس الشعبة أن الحوافز والتسهيلات التي تمنحها الدولة للمصانع المحلية كان يُفترض أن تنعكس إيجاباً على السعر النهائي للمستهلك وتزيد من القدرة التنافسية للمنتج المصري، إلا أن الواقع كشف عن فجوة سعرية كبيرة تثير التساؤلات حول آليات التسعير المتبعة من قبل الشركات المصنعة.

وأوضح الحداد أن الموزع المصري بات يواجه تحديات جسيمة نتيجة سياسات الشركات، منتقداً نظام "الحوافز الوهمية" الذي يضع الموزعين تحت ضغوط مالية كبيرة، حيث يضطر الموزع لإدارة نشاطه بتمويله الخاص دون الحصول على هامش ربح عادل، في وقت تسعى فيه الشركات لتأمين مصالحها ومكاسبها بالكامل على حساب أطراف المنظومة الأخرى.

وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع تجني ثماراً كبيرة من قوة السوق المصري وحجم استهلاكه الضخم، مؤكداً أن مصر أثبتت كفاءتها كقاعدة صناعية كبرى، حيث تقوم شركات عالمية بالفعل بتصدير هواتف "صنع في مصر" إلى أسواق دولية هامة مثل تركيا وأوروبا.

وشدد على بضرورة تغيير النظرة الرسمية للهواتف المحمولة، مطالباً برفعها من قائمة "السلع الترفيهية" وتصنيفها كسلعة استراتيجية أساسية، نظراً لارتباطها الوثيق بقطاعات التعليم والصحة والخدمات الرقمية، مؤكداً أن هذا التغيير في التصنيف سيؤدي بالتبعية إلى خفض الأعباء الضريبية وتوفير الهواتف بأسعار عادلة تتناسب مع إمكانيات المواطنين.

