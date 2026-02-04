جيش الاحتلال يزعم اغتيال قائد بارز في حماس

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قواته تمكنت من القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، محمد الهبيل.

وقالت المتحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيلا واوية، إن جيش الاحتلال والشاباك تمكنا من اغتيال قائد حماس الذي قتل المجندة المراقبة رقيب نوعا مرتسيانو في قطاع غزة.

وأضافت إيلا واوية، في منشور على منصة "أكس" اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال تمكن من القضاء على قائد خلية في منظمة حماس، محمد عصام حسن الهبيل، وذلك ردًا على خرق الاتفاق الذي وقع الليلة الماضية.

وزعمت المتحدثة باسم جيش الاحتلال أنه في إطار تحقيقات الشاباك، تبين أن الهبيل قتل المجنّدة المراقبة رقيب نوعا مرتسيانو أثناء احتجازها لدى حماس في غزة.

وأوضحت واوية، أنه تم اغتيال الهبيل، بفضل جمع معلومات استخبارية نفذتها فرقة غزة "143"، التي كانت تنتمي إليها مرتسيانو.