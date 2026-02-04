جراحة دقيقة تنقذ مريضًا من ورم بالمخ بمستشفى الطوارئ في الإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نجح الفريق الطبي بمستشفى الطوارئ بأبو خليفة للجراحات الدقيقة والمتخصصة في إجراء جراحة دقيقة ومعقدة لإنقاذ مريض كان يعاني من ورم خبيث بالمخ، بعد استقباله في حالة صحية حرجة شملت اضطرابًا في مستوى الوعي، وضعفًا بالجانب الأيمن من الجسم، إضافة إلى فقدان الشهية وقيء متكرر.

وعلى الفور، جرى التعامل مع الحالة وفق أعلى المعايير الطبية، حيث خضع المريض لفحوصات إكلينيكية شاملة وتحاليل معملية دقيقة، إلى جانب فحوصات إشعاعية متقدمة شملت الأشعة المقطعية، والرنين المغناطيسي على المخ، بالإضافة إلى رنين مغناطيسي لشرايين المخ، والتي أكدت وجود الورم الخبيث، ما استدعى التدخل الجراحي العاجل.

ووضع الفريق الطبي خطة علاجية دقيقة نُفذت على مرحلتين؛ تضمنت المرحلة الأولى أخذ عينة من الورم لإجراء الفحوصات الباثولوجية، أعقبتها المرحلة الثانية التي شملت الاستئصال الجراحي الكامل للورم، والتي تكللت بالنجاح.

وبفضل هذا التدخل الطبي الدقيق، تحسنت الحالة الصحية للمريض بشكل ملحوظ، حيث يتمتع حاليًا بدرجة وعي كاملة واستقرار عام، مع استمرار المتابعة الطبية الدقيقة لضمان استكمال التعافي.

ويعكس هذا النجاح مستوى الجاهزية الطبية العالية بمستشفى الطوارئ بأبو خليفة، وتكامل الجهود بين فرق جراحة المخ والأعصاب، والتخدير، والرعاية الحرجة، بما يضمن تقديم خدمات طبية آمنة وفق أعلى معايير الجودة.

وقاد الجراحة محمد السيد السباعي، استشاري جراحة المخ والأعصاب، بمشاركة صلاح محسن، أخصائي جراحة المخ والأعصاب، ومحمد عاشور، وعبدالرحمن منصور، طبيبي جراحة المخ والأعصاب، إلى جانب استشاريي التخدير مدحت لمعي، وأسامة أنيس، وبمساندة فريق التمريض الذي ضم استير بخيت، وإبراهيم محمد.