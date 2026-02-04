إعلان

مصرون على حماية الفضاء الرقمي.. "اتصالات البرلمان" تعلق على حجب "روبلوكس"

كتب : نشأت حمدي

09:32 م 04/02/2026 تعديل في 09:35 م

النائب محسن حتة

أشاد محسن حتة عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، بجهود الدولة المصرية لما قامت به من إجراءات حاسمة في حجب تطبيق «روبلوكس»، مؤكداً أنها خطوة تعكس يقظة مؤسسات الدولة وحرصها الدائم على حماية قيم المجتمع المصري وصون الهوية الثقافية والأخلاقية من أي محتوى قد يؤثر سلبًا على أبنائنا.

وأضاف عضو لجنة اتصالات البرلمان في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار المسؤولية الوطنية المشتركة للحفاظ على النشء والشباب من التعرض لمضامين أو ممارسات لا تتوافق مع عادات وتقاليد المجتمع، خاصة في ظل التوسع الكبير في استخدام المنصات الرقمية والألعاب الإلكترونية التي قد تحمل في طياتها مخاطر فكرية وسلوكية غير مباشرة.

وشدد على أن لجنة الاتصالات مصرة على مواصلة البحث والدراسة لكل ما يتعلق بسلامة الفضاء الرقمي، والعمل على مراجعة التشريعات والآليات الرقابية بما يحقق التوازن بين التطور التكنولوجي وحماية الأمن المجتمعي والفكري، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتابع، أن حماية الأسرة المصرية والحفاظ على القيم الأخلاقية أولوية قصوى، وأن الدولة لن تدخر جهدًا في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان بيئة رقمية آمنة لأبنائنا.

محسن حتة روبلوكس الفضاء الرقمي مجلس النواب لجنة اتصالات البرلمان

