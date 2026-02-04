إعلان

بيان لمحافظة القاهرة بشأن مائدة إفطار المطرية

كتب : محمد نصار

08:23 م 04/02/2026

الدكتور إبراهيم صابر

التقى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ممثلى شباب المطرية القائمين على تنظيم أكبر مائدة إفطار جماعى سنوى بعزبة حمادة بحى المطرية لمتابعة التجهيزات الخاصة بهذا الحدث.

وأكد محافظ القاهرة، بحسب بيان، الأربعاء، على تقديم كافة وسائل الدعم للقائمين على تنظيم هذا الإفطار الذى يعد نموذجاً للتنظيم المجتمعي فى واحد من أعرق أحياء القاهرة الشعبية، والذى يقدم صورة لمصر الحقيقية المترابطة الآمنة.

ويقام إفطار المطرية الجماعى السنوى، بمشاركة الآلاف منذ عام 2013، كما يحرص على حضوره عدد من الوزراء والسفراء والمواطنين من خارج المطرية.

