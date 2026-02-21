الأكثر غرابة في عالم الحشرات.. أنواع لا تعيش سوى ساعات معدودة

في تطور علمي يعيد رسم فهم الباحثين لآليات تكون الرؤية عبر المملكة الحيوانية، كشف فريق بحثي عن وجود حلقة من الخلايا الجذعية المستجيبة للضوء داخل عيون دودة بحرية صغيرة، تواصل توسيع شبكيتها طوال حياتها بطريقة توازي ما يحدث في عيون الفقاريات المتطورة.

وبحسب موقع scitechdaily، المفاجأة لم تكن في قدرة الدودة فحسب، بل في التقاطعات المدهشة بين مسارات التطور لدى كائنات تفصل بينها ملايين السنين.

فعلى الرغم من أن الديدان الشعرية، ومنها Platynereis dumerilii، لا تعد مرشحة تقليدية للحديث عن العيون المتقدمة، فإن أبحاث جامعة فيينا ومعهد ألفريد فيجنر وجامعة أولدنبورغ أثبتت أنها تمتلك عيونا شبيهة بكاميرا دقيقة، قادرة على الرؤية الحادة والتطور المستمر بعد مرحلة البلوغ.

وباستخدام تقنية تسلسل الحمض النووي الريبوزي أحادي الخلية، تمكنت الباحثة ناديا ميليفويف من تحديد بصمة جزيئية لخلايا جذعية عصبية تتجمع على الحافة الخارجية لشبكية الدودة.

وتنقسم هذه المنطقة باستمرار لتغذية العين بخلايا مستقبلة للضوء جديدة، في آلية تشبه ما يعرف بالمنطقة الهامشية الهدبية لدى الأسماك والبرمائيات، وهي المسؤولة عن نمو العين مدى الحياة.

ويشير فلوريان رايبل، المكتشف الرئيسي للدراسة، إلى أن هذا الاكتشاف يظهر أن الديدان الشعرية تمتلك آلية نمو تشبه الفقاريات، وهو أمر لم يكن موثقا بشكل كاف خارج السلالات عالية التطور.

اقرأ أيضا:

قنديل البحر الخالد.. كائن بحري يتحدى الشيخوخة

الحيوانات الخارقة.. 6 أنواع يمكنها البقاء دون طعام لفترات طويلة

الأكثر غرابة في عالم الحشرات.. أنواع لا تعيش سوى ساعات معدودة

متغيرة الألوان.. 5 أنواع طيور مذهلة حول العالم "صور"

عيون لا تصدق.. 8 حيوانات ستدهشك بغرابتها