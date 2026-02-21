تركت ليزا ليو، البالغة من العمر 29 عاما، من مدينة هيزي في مقاطعة شاندونج الصينية، عملها السابق كمعلمة، بسبب الإرهاق وضعف الصوت الناتج عن ضغوط عملها، لتغير مسارها المهني في يوليو 2023، وبعد مقابلة عمل غير متوقعة، دخلت ليو مجال صناعة التوابيت، مركزة على السوق الأوروبية، وخاصة إيطاليا.

وأوضحت "ليو"، أن مديرها اصطحبها في جولة داخل المصنع، وعرض عليها عملية صناعة التوابيت بأكملها، بدءا من تقطيع الخشب وصولا إلى نحته وتجميعه، وقالت إن التوابيت بالنسبة للعاملين مجرد قطع خشبية، حتى أن بعضهم يستخدم الجرار الفارغة كصناديق تخزين في المنزل، بحسب ndtv.

وقالت، إن التوابيت الإيطالية أخف وزنا، وغالبا ما تحمل نقوشا دينية، مقارنة بالتوابيت الصينية الثقيلة والداكنة، موضحة أنه في الصين، يحرق الجسد فقط، بينما في إيطاليا، يحرق التابوت أيضا مع الجسد.

وتضم مدينة هيزي الصينية ما يقارب ثلاثة ملايين شجرة من خشب الباولونيا، وهي أشجار خفيفة الوزن، أقل قابلية للاشتعال، وذات ملمس جميل، وهذه الخصائص تجعل خشبها مناسبا للسوق الإيطالية.

ووفقا لموقع جيمو نيوز، تتراوح أسعار توابيت هيزي بين 90 و150 دولارا أمريكيا، وهو سعر أقل من أسعار التوابيت الأوروبية (التي تتراوح أسعارها بين 1100 و2100 دولار أمريكي).

وقالت ليو إن مصنعها يصدر ما يقرب من 40 ألف نعش إلى أوروبا كل عام، ما يدر إيرادات سنوية تبلغ حوالي 40 مليون يوان (6 ملايين دولار).

ورغم التحديات، كالتغيرات في سياسات الاتحاد الأوروبي وارتفاع تكاليف الشحن، فإن ليو متفائلة بمستقبل صناعة التوابيت في هيزي، كاشفة أن الناس يموتون كل يوم، وسيحتاج الجميع في نهاية المطاف إلى تابوت.

