شبورة صباحية وأمطار خفيفة ببعض المناطق.. توقعات حالة الطقس غداً

كتب : أحمد الجندي

04:29 م 03/04/2026
    شهدت مصر مؤخراً طقسا شديد البرودة
    شهدت مصر مؤخراً طقسا شديد البرودة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة يوم السبت 4 ابريل 2026.

وأوضحت الهيئة أنه، يسود طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ إلى مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلاً.

اقرأ أيضاً:

تحذير بشأن طقس الأسبوع المقبل.. الأرصاد تكشف التفاصيل

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه ستكون هناك شبورة مائية من الساعة الرابعة إلى الساعة التاسعة صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وأضافت الهيئة أنه سيكون هناك فرصا لتساقط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة أنه سيكون هناك فرص تكون سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد قد ينتج عنها سقوط أمطار خفيفة جداً بنسبة حدوث 20% تقريباً على بعض المناطق.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق..
أخبار مصر

مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق..
حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبوزهرة بورم في الرئة وعلاقة مصطفى محمود
زووم

حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبوزهرة بورم في الرئة وعلاقة مصطفى محمود
كشف لغز فيديو طفل الميكروباص المختطف في الإسكندرية
حوادث وقضايا

كشف لغز فيديو طفل الميكروباص المختطف في الإسكندرية
قبل ما تشحن كارت الكهرباء.. اعرف سبب الخصومات المفاجئة
أخبار مصر

قبل ما تشحن كارت الكهرباء.. اعرف سبب الخصومات المفاجئة

أزمة جديدة في ميت عقبة.. مهلة أخيرة من محترف الزمالك قبل التصعيد
رياضة محلية

أزمة جديدة في ميت عقبة.. مهلة أخيرة من محترف الزمالك قبل التصعيد

أخبار

المزيد

حرب إيران.. طهران تربط فتح مضيق هرمز بالحصول على تعويضات
مسئول سابق بالبنتاجون يكشف "أخطر أمر" بعد إسقاط إيران الطائرة الأمريكية
بعد إثارته الجدل.. مدحت يوسف يوضح حقيقة تصريحه حول "موت حقل ظهر"
تنبيه عاجل من محافظة القاهرة.. مهلة أخيرة لحاملي نموذج 3 في التصالح على مخالفات البناء: تحرك فورًا
كيف خدعت المخابرات الأمريكية العيون الإيرانية للوصول للطيار المفقود؟
العمل عن بُعد يبدأ اليوم الأحد.. إليك التفاصيل والفئات المستثناة