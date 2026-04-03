تحذير من الأرصاد.. سقوط أمطار على هذه المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة يوم السبت 4 ابريل 2026.

وأوضحت الهيئة أنه، يسود طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ إلى مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلاً.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه ستكون هناك شبورة مائية من الساعة الرابعة إلى الساعة التاسعة صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وأضافت الهيئة أنه سيكون هناك فرصا لتساقط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة أنه سيكون هناك فرص تكون سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد قد ينتج عنها سقوط أمطار خفيفة جداً بنسبة حدوث 20% تقريباً على بعض المناطق.