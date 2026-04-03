سعر اليورو يرتفع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع
كتب : آية محمد
سعر اليورو
ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
البنك الأهلي المصري: 62.5 جنيه للشراء، بزيادة 1.66 جنيه، و63.1 جنيه للبيع، بزيادة 2.02 جنيه.
بنك مصر: 62.5 جنيه للشراء، بزيادة 1.66 جنيه، و63.1 جنيه للبيع، بزيادة 2.02 جنيه.
بنك القاهرة: 62.53 جنيه للشراء، بزيادة 1.69 جنيه، و63.13 جنيه للبيع، بزيادة 2.03 جنيه
بنك الإسكندرية: 62.52 جنيه للشراء، بزيادة 1.67 جنيه، و63.13 جنيه للبيع، بزيادة 2.03 جنيه.
البنك التجاري الدولي: 62.53 جنيه للشراء، بزيادة 1.61 جنيه، و62.14 جنيه للبيع، بزيادة جنيه.