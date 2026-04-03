ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 62.5 جنيه للشراء، بزيادة 1.66 جنيه، و63.1 جنيه للبيع، بزيادة 2.02 جنيه.

بنك مصر: 62.5 جنيه للشراء، بزيادة 1.66 جنيه، و63.1 جنيه للبيع، بزيادة 2.02 جنيه.

بنك القاهرة: 62.53 جنيه للشراء، بزيادة 1.69 جنيه، و63.13 جنيه للبيع، بزيادة 2.03 جنيه

بنك الإسكندرية: 62.52 جنيه للشراء، بزيادة 1.67 جنيه، و63.13 جنيه للبيع، بزيادة 2.03 جنيه.

البنك التجاري الدولي: 62.53 جنيه للشراء، بزيادة 1.61 جنيه، و62.14 جنيه للبيع، بزيادة جنيه.