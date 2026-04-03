سعر اليورو يرتفع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع

كتب : آية محمد

04:47 م 03/04/2026

سعر اليورو

ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 62.5 جنيه للشراء، بزيادة 1.66 جنيه، و63.1 جنيه للبيع، بزيادة 2.02 جنيه.

بنك مصر: 62.5 جنيه للشراء، بزيادة 1.66 جنيه، و63.1 جنيه للبيع، بزيادة 2.02 جنيه.

بنك القاهرة: 62.53 جنيه للشراء، بزيادة 1.69 جنيه، و63.13 جنيه للبيع، بزيادة 2.03 جنيه

بنك الإسكندرية: 62.52 جنيه للشراء، بزيادة 1.67 جنيه، و63.13 جنيه للبيع، بزيادة 2.03 جنيه.

البنك التجاري الدولي: 62.53 جنيه للشراء، بزيادة 1.61 جنيه، و62.14 جنيه للبيع، بزيادة جنيه.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبوزهرة بورم في الرئة وعلاقة مصطفى محمود
زووم

حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبوزهرة بورم في الرئة وعلاقة مصطفى محمود
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق..
أخبار مصر

مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق..
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق
أخبار مصر

طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق
"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس
زووم

"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس
مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية إسرائيلية
شئون عربية و دولية

مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية إسرائيلية

حرب إيران.. طهران تربط فتح مضيق هرمز بالحصول على تعويضات
مسئول سابق بالبنتاجون يكشف "أخطر أمر" بعد إسقاط إيران الطائرة الأمريكية
بعد إثارته الجدل.. مدحت يوسف يوضح حقيقة تصريحه حول "موت حقل ظهر"
تنبيه عاجل من محافظة القاهرة.. مهلة أخيرة لحاملي نموذج 3 في التصالح على مخالفات البناء: تحرك فورًا
كيف خدعت المخابرات الأمريكية العيون الإيرانية للوصول للطيار المفقود؟
العمل عن بُعد يبدأ اليوم الأحد.. إليك التفاصيل والفئات المستثناة