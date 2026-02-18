انتهاء الجولة الثانية من المحادثات الروسية الأوكرانية في جنيف

وكالات

انتهى اليوم الثاني من الاجتماعات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة في جنيف بين روسيا وأوكرانيا بعد نحو تسعين دقيقة فقط، فيما اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بمحاولة إطالة أمد التفاوض، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي اليوم إن المحادثات كانت صعبة وشبيهة بطابع مفاوضات الأعمال، مضيفا أن الاجتماع المقبل سينعقد قريبا دون أن يحدد موعدا له.

من ناحيته، قال أمين مجلس الأمن القومي والدفاع ورئيس الوفد الأوكراني رستم عميروف للصحفيين في جنيف عقب انتهاء المحادثات: "إن هذا عمل معقد يتطلب تنسيقا بين جميع الأطراف ووقتا كافيا، هناك تقدم، لكن لا يمكن الكشف عن تفاصيل في هذه المرحلة".

وأضاف إيمانويل ماكرون أن الخطوة التالية تتمثل في التوصل إلى قدر كاف من التوافق لعرض القرارات على الرئيسين، ثم غادر من دون سماع أي أسئلة.