واقعة غريبة في بريطانيا.. عصابات تسرق زيت الطهي المستعمل

كتب : سيد متولي

10:30 م 17/02/2026

زيت الطهي المستعمل

شهدت بريطانيا واقعة غريبة، تمثلت في سرقة زيت الطهي المستعمل من محلات بيع السمك والبطاطا المقلية، ومطاعم الوجبات السريعة، ومن ثم بيعه مجددا.

وبحسب بي بي سي، يخزن زيت القلي المستعمل في حاويات توضع خارج المطاعم بانتظار جمعه ونقله إلى شركات متخصصة تعيد تدويره وتحوله إلى وقود حيوي.

وسجلت اسكتلندا، 178 واقعة سرقة لزيت الطهي خلال الفترة بين أبريل وأكتوبر من العام الماضي، ما يتسبب بخسائر مالية كبيرة، كما أوضحت شرطة اسكتلندا أن شركات الأغذية تكبدت خلال العام الماضي خسائر تقارب 20 ألف جنيه إسترليني نتيجة لهذه الجرائم.

وينقل الزيت المسروق غالبا إلى جهات غير نظامية، بينما يباع الزيت الذي يجمع بطرق قانونية إلى شركات إعادة تدوير مرخصة تقوم بتحويله إلى منتجات.

وقال أندرو كروك، رئيس الاتحاد الوطني لبائعي السمك والبطاطا المقلية، إن الظاهرة تمثل مشكلة واسعة الانتشار على مستوى البلاد، موضحا أن قيمة البرميل الواحد تتراوح بين 30 و40 جنيها إسترلينيا، ما يجعل استهداف عدة متاجر خلال ليلة واحدة مصدر ربح مغر للسارقين.

