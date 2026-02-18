إعلان

المؤشر الرئيسي للبورصة يسجل مستوى قياسيا بنهاية تعاملات الأربعاء

كتب : ميريت نادي

03:29 م 18/02/2026

البورصة المصرية - أرشيفية

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.75% عند مستوى 52222 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.93%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.14%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 5.6 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 3.6 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 2 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.66% عند مستوى 51833 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.

