أثار شغف عدد من نجوم الفن العالميين بتربية حيوانات غير أليفة داخل منازلهم، بل وغرف نومهم، موجة من الجدل والدهشة، بعدما تحولت هذه الكائنات الغريبة إلى جزء من حياتهم اليومية، ترافقهم في التصوير والمقابلات، وتشاركهم أدق تفاصيل المعيشة.

وتعد النجمة العالمية سلمى حايك من أبرز هؤلاء، إذ لا تتردد في الظهور برفقة بومة تحملها على كتفها وتنظر إلى الكاميرا بعينين صفراوين نافذتين. حايك لا ترى في الطائر رمزا للتشاؤم كما يعتقد البعض، بل تعتبره فألا حسنا، وأطلقت عليه اسم "كيرينج".

وتعود قصة البومة إلى عام 2019، حين تبنتها وقدمتها هدية لزوجها رجل الأعمال فرنسوا هنري بينو في عيد الحب، إلا أن انشغاله الدائم جعل العلاقة تتوطد بينها وبين الممثلة، التي كشفت في تصريحات لمجلة "بيبول" الأمريكية أن البومة تشاركها غرفة النوم وتشاهد معها مقاطع الفيديو قبل النوم.

ولا تقف غرابة اختيارات الحيوانات عند سلمى حايك، إذ يعرف الممثل الأمريكي نيكولاس كيج بولعه الشديد بالحيوانات المفترسة وغير التقليدية.

فعلى مدار سنوات، امتلك كيج مجموعة متنوعة من الكائنات الغريبة، من بينها أفاع سامة، وأخطبوط، وتمساح، وحتى سمكة قرش.

ويؤمن نجم هوليوود بأن هذه الحيوانات تلهم أداءه الفني، مشيرا في حوار سابق مع صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن أفاعي الكوبرا التي كان يربيها أثرت في أدائه بفيلم "غوست رايدر: روح الانتقام".

ومن بين أغرب ما اقتناه كيج، أفعى برأسين أطلق عليها اسم "هارفي"، بلغت كلفتها نحو 80 ألف دولار، وكان يعتني بها بنفسه، قبل أن يهديها لاحقا إلى إحدى حدائق الحيوان.

كما امتلك غرابا ناطقا يدعى "هوجن"، يشتهر بألفاظه الجارحة، فضلا عن أخطبوط اشتراه مقابل 150 ألف دولار واحتفظ به في حوض مائي، قبل أن يتخلى عنه بعد حادثة رشه بالحبر.

أما جورج كلوني، فارتبط اسمه بقصة مختلفة لكنها لا تقل غرابة، إذ عاش سنوات طويلة مع خنزيره "ماكس"، الذي رافقه إلى مواقع التصوير ونام في غرفته، بل وسافر معه على متن طائرة خاصة.

وذكرت وسائل إعلام أن هذا الخنزير كان سببا في إنهاء أكثر من علاقة عاطفية للنجم العالمي، الذي اختار حيوانه على حساب شريكة حياته.

وعندما نفق "ماكس" عام 2006، دخل كلوني في حالة حزن لافتة أثارت اهتمام الصحافة العالمية.

وامتدت عدوى تربية الخنازير إلى نجمات أخريات، من بينهن مايلي سايرس، التي تبنت خنزيرا بعد فقدان كلبها، وأريانا غراندي التي تلقت خنزيرا هدية من حبيبها السابق وأطلقت عليه اسم "بيغي سمولز".

ولم تخل قائمة الحيوانات الغريبة من الحمير والذئاب والسلاحف العملاقة، فقد اقتنت الممثلة ريس ويذرسبون حمارين في مزرعتها، رغم شكاوى الجيران من نهيقهما، فيما اختارت كريستين ستيوارت تربية مجموعة من الذئاب، تتولى والدتها رعايتها. أما ليوناردو دي كابريو، فاشترى سلحفاة ضخمة من فصيلة "سولكاتا" عام 2010، في إطار اهتمامه البيئي وحبه للطبيعة.

وفي سياق آخر، تربي نيكول كيدمان حيوانات الألبكة في مزارعها بأستراليا وتينيسي، وتصفها بأنها رفيقة هادئة ومحببة.

بينما أثارت المغنية بيلي إيليش الجدل باقتنائها عنكبوتا من فصيلة "الترانتولا الزرقاء"، اصطحبته معها في إحدى البرامج التلفزيونية، قبل نفوقه عام 2019.

ولم تتوقف غرابة الحيوانات عند هذا الحد، إذ نشأت الممثلة ميلاني غريفيث في منزل يضم أسدا حقيقيا خلال طفولتها، فيما ظل القرد من أكثر الحيوانات المفضلة لدى الفنانين، من بينهم مايكل جاكسون وإلفيس بريسلي، وصولا إلى جاستن بيبر، في ظاهرة تعكس جانبا غير مألوف من حياة المشاهير خلف الأضواء.

