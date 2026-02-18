محافظ بني سويف الجديد يستهل عمله باجتماع مع القيادات التنفيذية

استهل اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف الجديد، أول عمل له بالمحافظة بتوجيه الشكر والتقدير للقيادة السابقة الدكتور محمد هاني غنيم، مشيدًا بما تحقق خلال الفترة الماضية من إنجازات، وأكد أن تلك الجهود تمثل قاعدة قوية سيتم البناء عليها واستكمالها خلال المرحلة المقبلة.

وكان في استقباله بلال حبش نائب المحافظ، واللواء أحمد جمال السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية. وخلال الاجتماع الذي عُقد فور وصوله، استمع المحافظ الجديد إلى عرض تفصيلي حول الملفات الحيوية بالمحافظة، والمشروعات الجارية، وأبرز التحديات والفرص التنموية.

وأكد المحافظ أن المرحلة المقبلة ستشهد حزمة من الإجراءات التنفيذية، في مقدمتها مواصلة العمل الميداني المكثف بما يضمن سرعة تنفيذ رؤية الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومواصلة جهود الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، مع إعطاء أولوية قصوى للقطاع الخدمي وكل ما يتماس بشكل مباشر مع حياة المواطن اليومية، إلى جانب دعم الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بما ينعكس على تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة.