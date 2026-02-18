إعلان

370 ألف دولار تعويض لـ شيرين عبدالوهاب في قضيتها الأخيرة

كتب : صابر المحلاوي

03:20 م 18/02/2026 تعديل في 03:49 م

شيرين عبد الوهاب

قال المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، إن موكلته حصلت على حكم جديد بالتعويض بمبلغ 370 ألف دولار عن الأرباح الخاصة بصفحتها الرسمية على موقع يوتيوب.

تفاصيل حكم شيرين عبدالوهاب

صدر الحكم عن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وألزم الجهة المحتكمة بسداد المبلغ لصالح الفنانة، مؤكدًا أحقية شيرين فيما طالبت به بعد تقديم كافة المستندات والأدلة أمام هيئة التحكيم.

أهمية حكم شيرين عبدالوهاب

اعتبر المحامي أن القرار يعكس قوة وسلامة موقف الفنانة القانوني، ويؤكد احترام العقود وصون الحقوق القانونية، ويشكل انتصارًا جديدًا للفنانة في الحفاظ على حقوقها الرقمية.

محاكمة مدير حسابات شيرين عبدالوهاب السابق

حددت محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة 21 فبراير للنظر في أولى جلسات محاكمة مدير حسابات الفنانة السابق، المتهم بالاستيلاء على حساباتها الشخصية ومحاولة بيعها والتربح منها.

وأحالت جهات التحقيق المتهم "م.م.ح" للمحاكمة العاجلة بالقضية رقم 455 لسنة 2025 جنح اقتصادية، والمقيدة برقم 241 لسنة 2026 جنح مالية.

شيرين عبد الوهاب يوتيوب تعويض مالي مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي التحكيم الدولي

