"تراجع في اتفاقه فجأة".. هل يشكو ريبيرو الأهلي في المحكمة الرياضية؟

"اتخاذ كل الإجراءات القانونية".. تحرك عاجل من الزمالك بعد الخروج من كأس مصر

أثيرت خلال الساعات الماضية أنباء عن اتجاه الإسباني خوسيه ريبييرو، المدير الفني السابق لـ النادي الأهلي، للتقدم بشكوى ضد النادي بسبب مستحقاته المالية المتأخرة.

وكان ريبييرو قد رحل عن الأهلي في نهاية أغسطس عن العام الماضي بعد فسخ التعاقد بالتراضي، عقب تراجع النتائج وعدم تحقيق الأهداف المطلوبة، خاصة في بطولة كأس العالم للأندية.

وكشف مصدر مطلع أن عقد المدرب الإسباني ينص على حصوله على راتب ثلاثة أشهر بعد إنهاء التعاقد، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على تسوية يحصل بموجبها على 98 ألف دولار، ووافق المدرب في البداية على الحل الودي.

وأضاف المصدر أن الأهلي طلب من ريبييرو الحضور لاستلام مستحقاته، إلا أنه رفض الحصول على المبلغ المتفق عليه بشكل مفاجئ، رغم جاهزية المبلغ.

وأكد المصدر أنه حتى الآن لم يتلق النادي أي إخطار رسمي بشأن تقديم شكوى، مشددًا على أن الاتفاق تم بالفعل، لكن المدرب تراجع فجأة عن إتمام التسوية، ما يفتح باب التساؤلات حول إمكانية تصعيد الأمر خلال الفترة المقبلة.