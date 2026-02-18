سائحة مجرية تشهر إسلامها في مسجد ابوالحجاج بالأقصر

شهد مسجد العارف بالله سيدي أبو الحجاج بمدينة الأقصر، قبل يوم واحد من حلول شهر رمضان المبارك، إشهار سائحة مجرية تبلغ من العمر 26 عامًا إسلامها وسط أجواء روحانية مميزة وحضور كبير من الأهالي والمصلين.

السائحة، التي تدعى "فونيسا"، نطقت بالشهادتين داخل المسجد خلف الشيخ مبارك إمام مسجد أبو الحجاج، وسط حالة من الفرح والتكبيرات التي علت من الحاضرين احتفاءً بانضمامها إلى الدين الإسلامي.

وعقب إعلان إسلامها، اختارت السائحة اسم "زينب" ليكون اسمها الجديد، تعبيرًا عن تقديرها ومحبتها لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وتيمّنًا بالسيدة زينب بنت رسول الله.

وتفاعل أهالي الأقصر مع مشهد نطق الشهادتين الذي جاء في توقيت مميز مع اقتراب شهر رمضان، معتبرين الواقعة رسالة سلام ومحبة تعكس روحانية المدينة ومكانتها الدينية والتاريخية.